G-Dragon (BIGBANG) dính loạt ồn ào trước cáo buộc lạm dụng ma túy

Ngày 25/10, Naver đưa tin cơ quan cảnh sát Seoul cho biết đã truy tố không giam giữ đối với nam ca sĩ G-Dragon (tên thật Kwon Ji Yong) vì sử dụng ma túy. (Ảnh: Korea Times) Đây không phải lần đầu G-Dragon (BIGBANG) vướng rắc rối liên quan tới ma túy. Năm 2011, nam ca sĩ sinh năm 1988 từng bị phát hiện hút cần sa ở một hộp đêm. (Ảnh: Spotvnews) Ban đầu khi xét nghiệm nước tiểu, kết quả của G-Dragon là âm tính nhưng khi xét nghiệm mẫu tóc của anh thì kết quả là dương tính với cần sa. (Ảnh: Koreaboo) Cuối cùng G-Dragon đã thú nhận rằng anh đã dùng thuốc tại một câu lạc bộ đêm ở Nhật Bản khi đến đây tham dự một buổi hòa nhạc. (Ảnh: Koreaboo) Bản thân G-Dragon khẳng định anh bị "chơi khăm", có người đã mời anh hút trong lúc nam ca sĩ không tỉnh táo: "Tôi đã hút một điếu thuốc mà ai đó đã đưa cho tôi trong câu lạc bộ. Mùi của nó khác với một điếu thuốc bình thường, vì vậy tôi hơi nghi ngờ rằng đó là cần sa, nhưng sự thật là tôi có hút thuốc đó". (Ảnh: Instagram) Tuy nhiên, do lượng sử dụng ít và không có bằng chứng chứng minh G-Dragon sử dụng ma túy thường xuyên nên thời điểm đó G-Dragon không bị điều tra. (Ảnh: Starnews) Scandal ma túy khiến cho các hoạt động quảng bá cùng Big Bang phải tạm dừng, nhưng may mắn không bị truy tố nên nam ca sĩ không mất các hợp đồng quảng cáo. Sau ồn ào anh xuất hiện trở lại trước công chúng tại MTV EMA 2011 cùng Big Bang. (Ảnh: Fimela) Năm 2014, G-Dragon tiếp tục gây tranh cãi khi đăng tải hình chữ Molly cùng bột màu trắng rải xung quanh. Anh còn từng bị chỉ trích khi được cho là đăng bức hình biểu tượng cho việc sử dụng thuốc kích thích LSD, gây ra ảo giác. (Ảnh: Wikitree) G-Dragon, tên thật là Kwon Ji-yong sinh năm 1988, là một nam rapper, ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất thu âm người Hàn Quốc. Anh được mệnh danh là "ông hoàng K-pop" và rất nổi tiếng xứ Kim chi. (Ảnh: The Sun) Từ năm 12 tuổi G-Dragon được đào tạo tại công ty giải trí YG Entertainment trước khi ra mắt vào năm 2006 với tư cách là thủ lĩnh nhóm nhạc Big Bang, một trong những nhóm nhạc nam bán đĩa nhạc chạy nhất thế giới. (Ảnh: Koreaboo)Xem video: "Những sao Hàn có nghề tay trái là DJ cực chất". Nguồn Yan New

