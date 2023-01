Tình ái của G-Dragon trước tin đồn yêu tiểu thư gia tộc giàu có

Moon Seo Yoon vừa vướng tin đồn là bạn gái của G-Dragon. Theo báo chí Hàn Quốc, Moon Seo là cháu ngoại của bà Lee Myung Hee - con gái út của người thành lập ra đế chế Samsung, Lee Byung Chul. Bà Lee Myung Hee còn là Chủ tịch Shinsegae, tập đoàn sở hữu chuỗi siêu thị Emart và trung tâm thương mại tỷ đô nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Ảnh: Zing Tuy nhiên, một quan chức của tập đoàn Shinsegae cho biết, G-Dragon và cháu gái bà Lee Myung Hee không hẹn hò. Theo người này, cả hai cùng đi xem hòa nhạc cùng một nhóm bạn. Moon Seo Yoon và G-Dragon chỉ là có mối quan hệ thần tượng và người hâm mộ. Phía YG Entertainment - công ty chủ quản của ca sĩ G-Dragon cũng khẳng định tin hẹn hò là vô căn cứ. Ảnh: Lao động Moon Seo Yoon không chỉ là tiểu thư gia tộc giàu có mà còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp. Ảnh: Lao động Moon Seo Yoon gợi cảm ở tuổi 21. Ảnh: Lao động Trước Moon Seo Yoon, không ít mỹ nhân châu Á bị đồn là bạn gái của G-Dragon. Jennie là một trong số đó. Ảnh: VTV Jennie sinh năm 1996, là thành viên nhóm BLACKPINK. Năm 2012, Jennie tham gia ca khúc "That XX" trong album solo của G-Dragon. Năm 2013, Jennie tiếp tục hỗ trợ đàn anh trong ca khúc chủ đề của album thứ 2 là “Black”. Ảnh: VTV Tin đồn G-Dragon - Jennie hẹn hò rộ lên khi phía Dispatch tung bằng chứng. Theo Dispatch, cặp đôi ca sĩ chủ yếu hẹn hò ở căn biệt thự penthouse của G-Dragon. Dispatch cho biết thêm, Jennie đến nhà G-Dragon trước và sau khi thực hiện các lịch trình. Ảnh: Dispatch G-Dragon và Jennie chọn cách giữ im lặng trong khi công ty quản lý của hai người cho biết, không thể xác nhận tin đồn bởi chuyện tình cảm là vấn đề riêng tư của nghệ sĩ. Ảnh: VOV G-Dragon từng bị nghi hẹn hò người mẫu Nhật Bản Kiko Mizuhara. Trong một cuộc phỏng vấn tại Nhật Bản, khi được hỏi về hình mẫu bạn gái lý tưởng, G-Dragon không trực tiếp nói nhưng đã chỉ vào ảnh của Kiko trên tạp chí. Anh còn đăng tải đoạn video và gọi là nữ người mẫu là Kiko thân yêu. Ảnh: Zing Kiko được cho là mối tình sâu đậm nhất của G-Dragon. Ảnh: Dân Việt Sau Kiko Mizuhara, nữ người mẫu Nhật Bản Nana Komatsu bị nghi hẹn hò G-Dragon. Nana và G-Dragon hợp tác khi làm mẫu cho tạp chí Nylon Japan số tháng 4/2016. Sau buổi chụp ảnh và gặp gỡ fan BigBang, cả hai đi ăn tối cùng nhau, làm dấy tin đồn tình cảm. Ảnh: Yan G-Dragon còn vướng nghi vấn tình ái với ca sĩ Sohee (Wonder Girls), ca sĩ Taeyeon (SNSD), ca sĩ Dara (2NE1), ca sĩ Jooyeon (After School). Ảnh: Yan Xem video "5 nữ diễn viên triển vọng của Hàn Quốc". Nguồn Vietnamnet

