Dương Hoàng Yến ngồi “ghế nóng” tại Sing Out Loud mùa hai

>>> Mời quý độc giả xem video: "Khắc Việt và Dương Hoàng Yến hát Yêu mà". Nguồn video Khắc Việt:

Mới đây, chung kết Sing Out Loud mùa hai đã diễn ra với sự tranh tài của 9 thí sinh. Mỗi tiết mục trong đêm thi là sự kết hợp ấn tượng giữa concept đồ họa mãn nhãn, hiệu ứng sân khấu huyền ảo và âm thanh bùng nổ tạo nên một bữa tiệc âm nhạc đậm chất nghệ thuật.

Đêm chung kết đã đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Từ sởn da gà trong tiết mục “Flashlight - Earth Song", vỡ oà cảm xúc với phần thể hiện “I have nothing - I will always love you"... cho đến những bất ngờ trong phần trình diễn của cả Top 9.

Chính điều đó đã khiến đêm chung kết trở nên kịch tính, bởi không ít lần các thí sinh đã chạm đến được cảm xúc của người xem, khiến giám khảo phải “cân đo đong đếm” giữa các đối thủ nặng ký.

Top 9 quy tụ những thí sinh xuất sắc nhất mùa giải. Sing Out Loud 2023 quy tụ nhiều giọng ca tài năng trong lĩnh vực hát tiếng Anh.

Đặc biệt, sự xuất hiện của ca sĩ Dương Hoàng Yến đã khiến đêm chung kết Sing Out Loud 2023 càng trở nên bùng nổ. Trong vai trò giám khảo, Top 3 Cuộc thi Giọng hát Việt - The Voice 2013 chia sẻ sự bất ngờ trước giọng hát nội lực của nhiều thí sinh. Trong đó cô đặc biệt ấn tượng với tiết mục của hai thí sinh Hồng Minh và Khánh Vy bởi phần trình diễn đã khiến cô cảm nhận được sự nhiệt huyết và máu lửa của tuổi trẻ.

Tại chung kết Sing Out Loud, Hồng Minh biểu diễn ca khúc “Fall in line".

TS. Hoàng Việt Hà và ca sĩ Dương Hoàng Yến trao giải cho Quán quân Sing Out Loud 2023.