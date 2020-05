Dương Hoàng Yến - Hà Anh dự định kết hôn, 10 năm yêu thế nào?

Dương Hoàng Yến và Hà Anh quen biết nhau khi học chung lớp và ngồi cùng bàn tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Thời điểm mới gặp Hà Anh, Dương Hoàng Yến bị hút hồn bởi khả năng đàn guitar và vẻ điển trai của anh, nhưng hơi hụt hẫng khi biết Hà Anh đào hoa. Cặp đôi bắt đầu cảm mến nhau từ khi đi xem bộ phim Avatar năm 2010. Tuy nhiên, mẹ của Hoàng Yến một mực ngăn cản con gái hẹn hò Hà Anh. Để thuyết phục mẹ của Hoàng Yến, Hà Anh bắt đầu chú tâm học hành. Nhờ kết quả học tập ngày càng tốt, cặp đôi được chính thức tìm hiểu nhau. Trong gần 10 năm hẹn hò, cặp đôi có những lần hợp - tan. Đó là vào năm 2017, Hoàng Yến quyết định chia tay Hà Anh. Không lâu sau khi đường ai nấy đi, cặp đôi bất ngờ tái hợp. Hà Anh cho biết, khi chia tay, cả hai giữ mối quan hệ quản lý với ca sĩ và đồng nghiệp của nhau. Sau đó, bố của Hà Anh bị bệnh nặng phải nằm viện. Lúc này, Hoàng Yến vào viện chăm sóc bố bạn trai cũ trong suốt một tháng. "Tôi rất cảm động trước những gì Yến đã làm cho gia đình mình dù cả hai không còn là người yêu của nhau. Thời gian đó, chúng tôi đã quay về bên nhau", Hà Anh chia sẻ. Sau khi tái hợp, cả hai tiếp tục tỏ ra kín tiếng trong chuyện tình cảm. Kỉ niệm 9 năm yêu nhau, Hà Anh đã đăng tải bức ảnh cùng người yêu kèm lời nhắn nhủ ngọt ngào bằng tiếng Anh: “9 years already! No matter what life is going to give. I will always be thankful to you…” (9 năm rồi! Cho dù cuộc sống có ra sao đi nữa, anh vẫn luôn biết ơn em…). 10 năm bên nhau, Hà Anh một lần nữa viết những lời yêu thương cho Dương Hoàng Yến: "10 năm là một hành trình tuyệt vời đối với anh, ở đời này có mấy lần 10 năm. Nhìn lại suốt thời gian qua thì 3 chữ “cảm ơn em” hiện lên trong đầu anh rõ nhất...". "...Anh thật sự muốn cảm ơn em vì những gì mình đã cùng nhau trải qua; cảm ơn em vì những nơi mình đã cùng nhau đi tới. Cảm ơn em đã luôn nắm chặt tay anh khi mình gặp khó khăn. Cảm ơn em đã vui buồn cùng anh, khóc cười cùng anh hơn 3650 ngày. Cảm ơn em vì nhìn thấy em anh thấy cả một phần cuộc đời của anh ở đó. Cảm ơn những ngày cách ly vì có nó anh mới biết em là một đầu bếp thật tuyệt vời. Và cuối cùng, anh cảm ơn em vì đã dành cả thời thanh xuân đẹp đẽ nhất của mình để đi qua thời chênh vênh nhất của anh. 10 năm - anh mãi luôn biết ơn em". Mới đây, chia sẻ trên Zing, Dương Hoàng Yến cho biết, cô và Hà Anh có dự tính kết hôn nhưng chưa quyết. "Cả hai còn yêu nghề quá nên vẫn muốn dồn sức cho công việc, tôi đợi duyên tới", cô nói. Mời quý độc giả xem MV "Yêu mà" của Dương Hoàng Yến và Khắc Việt. Nguồn Youtube Khắc Việt

