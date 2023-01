Dương Cẩm Lynh: “Tôi còn tay còn chân, có thời gian thì sẽ trả nợ được"

"Khi hoạn nạn mới biết ai dang tay, ai quay lưng với mình!"

Xin chào Dương Cẩm Lynh. Những ngày qua, cuộc sống chị diễn ra như thế nào?

- Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán nhưng tôi chưa chuẩn bị gì. Ngày nào cũng tập trung bán hàng, kiếm được thêm đồng nào hay đồng đó.

Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên tôi không biết đến hương vị Tết. Thậm chí tôi còn không nhớ hôm qua (23 tháng Chạp) là ngày cúng ông Táo. Đến giữa ngày, tôi mới chạy đi mua đồ để kịp thắp hương (cười). Nếu đúng như dự định thì tôi đóng phim tới 26 Tết là nghỉ, nhưng nhiều chuyện xảy ra khiến tôi rất mệt mỏi.

Sau khi xảy ra ồn ào vay nợ tiền tỷ, có rất nhiều lời đồn về Dương Cẩm Lynh trên mạng xã hội. Thậm chí người ta còn nói chị từng đi đánh bạc, vỡ nợ do mê "đỏ đen"?

- Tôi có theo dõi trên mạng xã hội và biết đời tư, quá khứ của mình đang bị người ta bàn tán. Bức hình mấy năm trước tôi đi du lịch, đi chơi với bạn bè cũng bị lôi lên thêu dệt, đồn đoán. Nhưng tôi biết giải thích gì bây giờ? Tôi là người mắc nợ nên có nói gì cũng vô ích. Tôi chỉ biết cố gắng vượt qua giai đoạn này mà thôi.

Dương Cẩm Lynh trở thành tâm điểm sau vụ lùm xùm bị chặn đường đòi nợ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Từng có cuộc sống sung túc nhưng gặp cảnh sa cơ lỡ vận, chị đối diện với điều đó ra sao?

- Sau dịch Covid-19, tôi thấy cuộc sống của nhiều người thay đổi lắm. Tôi có những người bạn rất giàu có, nhưng sau 2 năm vừa rồi, họ cũng "mất tích" luôn. Mọi thứ thay đổi nhanh chóng. Bản thân tôi cũng lường trước điều đó rồi đấy chứ. Nếu mọi người theo dõi sẽ biết 2 năm nay, kể từ khi trở lại hoạt động diễn xuất, tôi chỉ có cắm đầu vào làm việc kiếm tiền thôi.

Là mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ, lại gánh trên vai khoản nợ lớn, Dương Cẩm Lynh có cảm thấy "đuối sức"?

- Đuối chứ, mệt chứ. Bão đi qua thì cũng dập mình "tơi tả" chứ. Nhưng tôi vẫn thấy mình may mắn vì vẫn còn cơ hội đi làm kiếm tiền. Trên đời này nhiều người lâm vào cảnh đường cùng còn khổ hơn tôi nhiều. Tất nhiên, suy cho cùng thì tôi đã sai. Nợ một đồng cũng là nợ. Tôi chỉ thấy đáng tiếc khi mọi chuyện dồn dập xảy ra trong thời điểm cuối năm như vậy.

Bạn bè, đồng nghiệp chia sẻ tinh thần với Dương Cẩm Lynh như thế nào trong thời gian qua?

- Năm nay là năm kinh tế cực kỳ khó khăn. Là một nghệ sĩ mà lại để xảy ra bao nhiêu lùm xùm, tôi cũng buồn lắm. Mọi người động viên tôi rất nhiều.

Hôm tôi bị hủy vai diễn, anh Đại Nghĩa vừa chuyển khoản vừa động viên tôi, sợ mấy mẹ con tôi không có Tết. Tôi cảm động lắm. Khi gặp hoạn nạn, tôi mới nhận thấy ai dang tay giúp đỡ mình, ai quay lưng lại với mình.

Nữ diễn viên tập trung bán hàng online, kiếm tiền trả nợ (Ảnh: Chụp màn hình). "Tôi không kể khổ, không mang con ra để lấy tình thương của khán giả"



Trước những ý kiến nói rằng Dương Cẩm Lynh nợ nần nhưng không biết "liệu cơm gắp mắm", vẫn đi xế hộp, ăn diện sang chảnh, chị phản hồi như thế nào?

- Xưa nay tôi luôn ăn mặc chỉn chu, xuất hiện trong trạng thái tốt nhất để thu hút những điều tích cực. Người ngoài nhìn vào thấy vậy, nhưng chỉ bản thân tôi mới biết được gánh nặng bên trong như thế nào. Thậm chí những người thân thiết nhất cũng đâu biết tôi ra sao. Nợ thì ai cũng buồn rầu lo lắng, nhưng tôi chọn đối diện mạnh mẽ chứ không rút lui.

Nhưng điều đó cũng đang tạo ra tranh cãi "chủ nợ mặc đồ chợ con nợ mặc đồ hiệu". Chị nghĩ sao?

- Tôi là nghệ sĩ, vì tính chất công việc nên phải như vậy. Nếu tôi là người bình thường, tôi đâu cần ăn diện, đâu cần đến những nơi mà bị người ta nói là xa hoa, sang chảnh? Thậm chí vừa rồi tôi cũng mặc trang phục ở nhà rất bình thường để đi mua đồ. Tôi không có nhu cầu đua đòi gì hết. Nhưng vì tôi đứng trước công chúng nên buộc phải mặc đẹp trước mọi người. Ai biết tôi mười mấy năm nay sẽ hiểu tôi là người chỉn chu, tươm tất từ bản thân cho đến con cái.

Trước khi xảy ra ồn ào nợ nần, Dương Cẩm Lynh vẫn xuất hiện với những hình ảnh sang trọng, chỉn chu (Ảnh: Facebook nhân vật). Bên cạnh những ý kiến tiêu cực, vẫn có nhiều khán giả ủng hộ, động viên Dương Cẩm Lynh vượt qua khó khăn. Cảm xúc của chị khi đọc những bình luận đó?



- Tôi cũng đọc được những bình luận nói tại sao lại người hâm mộ lại đi bảo vệ, bênh vực "con nợ". Nhưng tôi nghĩ khán giả biết được hành trình làm nghề, đi lên từ khó khăn của tôi, nên rất thông cảm cho tôi.

15 năm nay, nghệ thuật đã ăn vào máu tôi rồi. Lúc hoạn nạn, cũng nhờ tình thương của khán giả mà tôi đứng lên, bước tiếp. Không phải họ cho tôi cái gì, mà họ cho tôi động lực, năng lượng. Ngày nào khán giả còn cần tôi, đón nhận tôi, còn có cơ hội, thì tôi sẽ tiếp tục cống hiến.

Nếu nói Dương Cẩm Lynh đang kể khổ với khán giả, chị đáp trả như thế nào?

- Tôi là người của công chúng, nên rất sợ khán giả biết những điều không hay trong đời tư. Đã xảy ra rồi thì tôi tìm cách khắc phục hậu quả, chứ không có lý nào tôi lại đưa chuyện này lên để lấy tình thương của mọi người.

Tôi không muốn mình gây thất vọng đối với công chúng, không muốn làm mất uy tín, danh dự của chính mình. Nếu tôi không cần giữ hình ảnh, thì việc gì tôi phải vay mượn nặng lãi, lấy tiền đắp chỗ này chỗ kia vì sợ người ta biết tôi đang nợ nần?

Còn những quan điểm cho rằng Dương Cẩm Lynh dùng 2 đứa con để "tranh thủ" tình thương của khán giả, chị nghĩ sao?

- Tôi là mẹ, là chỗ dựa duy nhất cho 2 con. Đó là thực tế, đâu cần phải tô vẽ gì. Dù là người nổi tiếng hay như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn luôn dành thời gian cho con. Từ giáo dục, chăm sóc, tôi đều một tay lo hết. Đó là lý do tôi được quyền nuôi cả 2 bé.

Lúc hoạn nạn, bố của bé Will (con trai đầu của Dương Cẩm Lynh - PV) có hỗ trợ, chia sẻ cùng chị?

- Tính tôi không thích làm phiền ai. Có túng thiếu gì cũng chưa bao giờ chia sẻ với ba bé Will. Ba của bé còn tình thương, còn trách nhiệm với Will, thì đó là niềm an ủi lớn với tôi. Còn lại, tôi không đòi hỏi ai bất cứ điều gì vì đây là cuộc sống riêng của tôi, ba của bé cũng đã có cuộc sống riêng rồi.

Trong cuộc trò chuyện với Dân trí, Dương Cẩm Lynh cho biết cô đã vượt qua giai đoạn suy sụp nhất và đang cố gắng đứng dậy để kiếm kế sinh nhai (Ảnh: Facebook nhân vật) Sắp tới, Dương Cẩm Lynh lập kế hoạch trả nợ ra sao?

- Lâu nay tôi không làm ăn lớn, giao dịch số tiền lớn như trước kia nữa. Tôi vừa hoạt động nghệ thuật, kiếm show thêm và kinh doanh nhỏ. Tôi xin chủ nợ trả theo tiến độ, trả từng khoản nhỏ. Cũng có một số khoản nợ không phải tôi trực tiếp vay nợ, mà tôi gánh cho người khác, nên người ta cũng rất thông cảm cho tôi.

Chị dự tính bao lâu thì trả hết nợ nần?

- Tôi không quá đặt nặng vấn đề thời gian bao lâu thì sẽ trả hết nợ mà chỉ biết làm hết khả năng của mình. Năm 2019, tôi đâu biết được năm 2020, 2021 sẽ khó khăn như vậy? Tôi chỉ biết cố gắng mỗi ngày.

Trước lúc xảy ra biến cố, tôi không nghĩ có lúc mình phải ngồi livestream bán hàng online mỗi ngày. Bây giờ ngày kiếm được 1 triệu, 2 triệu đồng cũng được. Đó là tiền thu vào hằng ngày để tôi có dòng tiền sinh hoạt, lo lắng mọi thứ.

Cả xã hội có dìm tôi xuống thì tôi cũng phải có cơm, có gạo, có sữa cho con tôi. Nếu xảy ra chuyện mà ngồi chỉ biết ngồi khóc lóc cho xã hội phán xét thì cũng đâu có tiền để ăn uống, trả nợ được đâu, nên tôi phải tự tìm kế sinh nhai thôi.

Lùm xùm tiền bạc chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến công việc diễn xuất của Dương Cẩm Lynh trong năm 2023. Chị dự tính sẽ làm gì?

- Khi bị cắt vai, tôi rất suy sụp, lo lắng. Có những thông tin cố tình phát tán để làm giảm uy tín, hình ảnh của tôi. Nhưng hiện tại cảm xúc tôi đã trôi qua những giây phút bế tắc nhất rồi. Chuyện công việc năm tới hãy để thời gian trả lời. Nếu chẳng may mất hết tất cả thì tôi cũng phải tìm con đường khác để lo kinh tế.

Một điều ước cho năm mới Quý Mão của Dương Cẩm Lynh?

- Tôi ước có sức khỏe. Nếu có sức khỏe, tôi sẽ vượt qua được giai đoạn này. Có sức khỏe, tôi sẽ có bình yên, sẽ đủ vững vàng để làm chỗ dựa cho các con. Chắc chắn cuộc đời này không bao giờ hoàn hảo như ý muốn. Quan trọng là đủ sức khỏe, nghị lực để vượt qua. Tôi tự tin nếu mình biết đứng lên từ vấp ngã thì sẽ vượt qua được thôi. Tôi còn sức khỏe, còn tay chân, còn làm ra được tiền.

Cảm ơn Dương Cẩm Lynh vì những chia sẻ!