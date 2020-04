Dung nhan khác lạ của Lâm Khánh Chi sau nhiều lần dao kéo

Hai tháng sau khi công khai phẫu thuật thẩm mỹ, Lâm Khánh Chi tự tin xuất hiện với khuôn mặt mộc. Hiện tại các nét trên khuôn mặt của nữ ca sĩ chuyển giới đã mềm mại hơn so với lúc mới "dao kéo". Mí mắt không còn sưng, khuôn mặt cũng hài hòa hơn, Lâm Khánh Chi được khen trẻ ra vài tuổi sau lần phẫu thuật thẩm mỹ cách đây 2 tháng. Người đẹp chuyển giới cũng được cho là giảm cân hơn so với trước nên nhìn thân hình gọn gàng và trẻ hơn. Tháng 3/2020, Lâm Khánh Chi khoe trên trang cá nhân hình ảnh đeo khẩu trang đi làm đẹp trước khi ghi hình cho chương trình dành cho cộng đồng LGBT. Ai cũng nhìn thấy rõ phần mí mắt của Khánh Chi sưng hơn bình thường và cộng đồng mạng nghi ngờ cô vừa cắt mí. Không ngần ngại, Khánh Chi nhận cô vừa cắt mí để trông trẻ trung, xinh đẹp hơn. Sau khi thừa nhận cắt mí mắt, “công chúa” tự tin livestream để lộ cả đường chỉ cắt mí và hai mí vẫn còn sưng vì chưa lành. Tuy nhiên, khi nhìn những hình ảnh Lâm Khánh Chi chia sẻ gần đây trên Facebook cá nhân thì mọi người thấy cô ca sĩ 43 tuổi không chỉ cắt mí mà còn làm nhiều thứ khác nữa khiến khuôn mặt cứng đơ, khác lạ so với ngày thường. Nhiều cư dân mạng nhận xét hình ảnh mới của Lâm Khánh Chi dù đẹp nhưng đã không còn giống cô trước kia, khuôn mặt thon thả hơn và trẻ hơn. Trong một bức hình chia sẻ vào tháng 3/2020, người hâm mộ nhanh chóng nhận ra đôi môi của Lâm Khánh Chi sưng hơn và nghi ngờ cô vừa bơm môi. Mặc dù thừa nhận vừa dao kéo xong nhưng Lâm Khánh Chi cho biết, cô chỉ nhấn mí chứ không làm gì khác trên mặt. "Tôi làm gương mặt đại diện cho thẩm mỹ viện bên Thái Lan nên không mất chi phí. Bác sĩ làm cho tôi chính là người đã chuyển giới cho tôi. Sau hai tháng ai cũng khen nhan sắc của tôi ngày càng hoàn thiện hơn", Lâm Khánh Chi chia sẻ. Nhiều người nhận xét sau lần dao kéo này, trông Lâm Khánh Chi có nét hao hao giống với nữ diễn viên Phương Oanh. Bị một số người chê nhan sắc sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, Lâm Khánh Chi tung bộ ảnh đẹp lung linh chụp cùng chồng khoe trên Facebook cá nhân. Giữa năm 2019, Lâm Khánh Chi khiến fan hoảng hốt khi xuất hiện với khuôn mặt sần sùi, lốm đốm, vùng cổ nhăn nheo trong một livestream. Tuy nhiên nữ ca sĩ cho biết, cô vừa đi làm đẹp vùng da mặt và da cổ. Chuyển giới từ năm 2012, nhan sắc của Lâm Khánh Chi ngày càng hoàn thiện hơn. Xem video "Lâm Khánh Chi trải lòng chuyện phẫu thuật chuyển giới". Nguồn VTC14:

Hai tháng sau khi công khai phẫu thuật thẩm mỹ, Lâm Khánh Chi tự tin xuất hiện với khuôn mặt mộc. Hiện tại các nét trên khuôn mặt của nữ ca sĩ chuyển giới đã mềm mại hơn so với lúc mới "dao kéo". Mí mắt không còn sưng, khuôn mặt cũng hài hòa hơn, Lâm Khánh Chi được khen trẻ ra vài tuổi sau lần phẫu thuật thẩm mỹ cách đây 2 tháng. Người đẹp chuyển giới cũng được cho là giảm cân hơn so với trước nên nhìn thân hình gọn gàng và trẻ hơn. Tháng 3/2020, Lâm Khánh Chi khoe trên trang cá nhân hình ảnh đeo khẩu trang đi làm đẹp trước khi ghi hình cho chương trình dành cho cộng đồng LGBT. Ai cũng nhìn thấy rõ phần mí mắt của Khánh Chi sưng hơn bình thường và cộng đồng mạng nghi ngờ cô vừa cắt mí. Không ngần ngại, Khánh Chi nhận cô vừa cắt mí để trông trẻ trung, xinh đẹp hơn. Sau khi thừa nhận cắt mí mắt, “công chúa” tự tin livestream để lộ cả đường chỉ cắt mí và hai mí vẫn còn sưng vì chưa lành. Tuy nhiên, khi nhìn những hình ảnh Lâm Khánh Chi chia sẻ gần đây trên Facebook cá nhân thì mọi người thấy cô ca sĩ 43 tuổi không chỉ cắt mí mà còn làm nhiều thứ khác nữa khiến khuôn mặt cứng đơ, khác lạ so với ngày thường. Nhiều cư dân mạng nhận xét hình ảnh mới của Lâm Khánh Chi dù đẹp nhưng đã không còn giống cô trước kia, khuôn mặt thon thả hơn và trẻ hơn. Trong một bức hình chia sẻ vào tháng 3/2020, người hâm mộ nhanh chóng nhận ra đôi môi của Lâm Khánh Chi sưng hơn và nghi ngờ cô vừa bơm môi. Mặc dù thừa nhận vừa dao kéo xong nhưng Lâm Khánh Chi cho biết, cô chỉ nhấn mí chứ không làm gì khác trên mặt. "Tôi làm gương mặt đại diện cho thẩm mỹ viện bên Thái Lan nên không mất chi phí. Bác sĩ làm cho tôi chính là người đã chuyển giới cho tôi. Sau hai tháng ai cũng khen nhan sắc của tôi ngày càng hoàn thiện hơn", Lâm Khánh Chi chia sẻ. Nhiều người nhận xét sau lần dao kéo này, trông Lâm Khánh Chi có nét hao hao giống với nữ diễn viên Phương Oanh. Bị một số người chê nhan sắc sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, Lâm Khánh Chi tung bộ ảnh đẹp lung linh chụp cùng chồng khoe trên Facebook cá nhân. Giữa năm 2019, Lâm Khánh Chi khiến fan hoảng hốt khi xuất hiện với khuôn mặt sần sùi, lốm đốm, vùng cổ nhăn nheo trong một livestream. Tuy nhiên nữ ca sĩ cho biết, cô vừa đi làm đẹp vùng da mặt và da cổ. Chuyển giới từ năm 2012, nhan sắc của Lâm Khánh Chi ngày càng hoàn thiện hơn. Xem video "Lâm Khánh Chi trải lòng chuyện phẫu thuật chuyển giới". Nguồn VTC14: