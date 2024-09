Đức Phúc sống sang chảnh trong căn hộ 10 tỷ

Ca sĩ Đức Phúc dọn về căn hộ 10 tỷ vào đầu năm 2022. Ảnh: FB Đức Phúc. Nam ca sĩ sống trong không gian rộng rãi hơn so với nhà cũ. Ảnh: FB Đức Phúc. Đức Phúc thường xuyên check in ở hành lang. Trên tường hàng lang, anh treo rất nhiều bức ảnh của mình. Ảnh: FB Đức Phúc.Đức Phúc trang trí nhà vào dịp Giáng sinh. Ảnh: FB Đức Phúc. Nam ca sĩ khoe dọn dẹp nhà cửa. Ảnh: FB Đức Phúc. Đức Phúc chia sẻ hình ảnh tắm bồn. Nam ca sĩ cho biết, anh có sở thích tắm bồn. Ảnh: FB Đức Phúc. Đức Phúc thực hiện không ít clip ăn uống (mukbang) trong căn hộ 10 tỷ. Ảnh: TikTok Đức Phúc. Nam ca sĩ đam mê ăn uống. Ảnh: TikTok Đức Phúc. Đức Phúc nuôi một số chú mèo trong căn hộ. Ảnh: TikTok Đức Phúc. Nam ca sĩ tận hưởng sự thảnh thơi trong tổ ấm. Ảnh: TikTok Đức Phúc. Đức Phúc đón sinh nhật bên Hòa Minzy và Erik trong căn hộ. Ảnh: FB Đức Phúc. Ngoài bất động sản, Đức Phúc còn sở hữu xe sang, nhiều đồ hàng hiệu. Ảnh: FB Đức Phúc. Xem video "Chị Cả - Đức Phúc song ca trong King of rap". Nguồn King of rap

Ca sĩ Đức Phúc dọn về căn hộ 10 tỷ vào đầu năm 2022. Ảnh: FB Đức Phúc. Nam ca sĩ sống trong không gian rộng rãi hơn so với nhà cũ. Ảnh: FB Đức Phúc. Đức Phúc thường xuyên check in ở hành lang. Trên tường hàng lang, anh treo rất nhiều bức ảnh của mình. Ảnh: FB Đức Phúc. Đức Phúc trang trí nhà vào dịp Giáng sinh. Ảnh: FB Đức Phúc. Nam ca sĩ khoe dọn dẹp nhà cửa. Ảnh: FB Đức Phúc. Đức Phúc chia sẻ hình ảnh tắm bồn. Nam ca sĩ cho biết, anh có sở thích tắm bồn. Ảnh: FB Đức Phúc. Đức Phúc thực hiện không ít clip ăn uống (mukbang) trong căn hộ 10 tỷ. Ảnh: TikTok Đức Phúc. Nam ca sĩ đam mê ăn uống. Ảnh: TikTok Đức Phúc. Đức Phúc nuôi một số chú mèo trong căn hộ. Ảnh: TikTok Đức Phúc. Nam ca sĩ tận hưởng sự thảnh thơi trong tổ ấm. Ảnh: TikTok Đức Phúc. Đức Phúc đón sinh nhật bên Hòa Minzy và Erik trong căn hộ. Ảnh: FB Đức Phúc. Ngoài bất động sản, Đức Phúc còn sở hữu xe sang, nhiều đồ hàng hiệu. Ảnh: FB Đức Phúc. Xem video "Chị Cả - Đức Phúc song ca trong King of rap". Nguồn King of rap