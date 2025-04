Khoan sâu 640m, bất ngờ đụng trúng “kho báu” khổng lồ dưới lòng đất

Tại mỏ Dahaize (Thiểm Tây, Trung Quốc), mũi khoan sâu 640m dưới lòng đất đã khai quật được trữ lượng than khổng lồ lên tới 3,2 tỷ tấn. (Ảnh: markettimes) Dahaize được vận hành bằng công nghệ cao, với AI, 5G và tự động hóa toàn diện, biến nó thành mỏ than thông minh nhất Trung Quốc. (Ảnh: Vietnam.vn) Chỉ với 980 kỹ sư, toàn bộ hệ thống từ khai thác, vận chuyển đến sàng lọc than đều do robot và thuật toán AI điều phối. (Ảnh: Oil Price) Hệ thống máy cắt than sử dụng công nghệ lidar và định vị quán tính để khoan cắt chính xác tới từng milimet, kể cả trong điều kiện ngập nước.(Ảnh: Sansen Technology) Máy bay không người lái, xe tải tự hành và cánh tay robot thay thế phần lớn lao động thủ công, rút ngắn thời gian và nâng cao an toàn. (Ảnh: International Business Times) Dù giá than Trung Quốc giảm 18% năm 2024, Dahaize vẫn thu về 1,25 tỷ USD doanh thu nhờ năng suất cực cao. (Ảnh: South China Morning Post) Thành công này đến từ mô hình nhân sự tinh gọn và hỗ trợ R&D mạnh mẽ từ chính phủ, giúp tăng trưởng bền vững. (Ảnh: ET Auto) Ban đầu từng bị phản đối vì lo robot thay thế con người, nhưng hiện nay nhiều người đã thay đổi suy nghĩ, xem đó là tương lai của ngành công nghiệp. (Ảnh: South China Morning Post) Mời quý độc giả xem thêm video: TCL giới thiệu máy lạnh tự làm sach, đầy ắp công nghệ chưa tới 10 triệu.

