Đóng tiểu tam, Bảo Thanh nhận kết đắng khi đe dọa Quốc Trường

Nhà sản xuất phim “Đôi mắt âm dương” vừa tung MV “Tình đời” để làm rõ hơn ngoại hình, tính cách của nhân vật người thứ ba Lisa do Bảo Thanh đóng. Chính xác hơn, "Tình đời" là một MV được dựng từ chính những thước phim "Đôi mắt âm dương" khi Lisa hát "Tình đời" tại một phòng trà. Quốc Trường xuất hiện trong MV "Tình đời" với vai diễn bác sĩ Trường. Bảo Thanh - Quốc Trường có những cảnh quay tình cảm. Trong MV, Bảo Thanh không còn vẻ xấc xược quen thuộc trong "Về nhà đi con", mà trở nên quyến rũ không người đàn ông nào cưỡng lại được. Bất ngờ hơn, Lisa của Bảo Thanh đã hát thật mà không cần ca sĩ thế giọng. Đạo diễn Nhất Trung cho biết, từ đầu anh đã muốn Bảo Thanh phải hát thật để cảnh phim được tăng cảm xúc từ chính người diễn viên dù chưa biết giọng Bảo Thanh ở mức nào. Thế nhưng khi nghe Bảo Thanh hát ở phim trường, anh tin mình đã chọn đúng người. Ở 30s cuối cùng của MV “Tình đời” tiểu tam Lisa đã lộ rõ chân tướng khi buông lời đe dọa gia đình của tình nhân: “Mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu như tôi biến mất cùng anh và cả nhà anh”. Tuy nhiên, Lisa đã nhận về cái kết không thể đắng hơn từ người tình cùng câu nói: “Cô mà dám đụng đến gia đình của tôi, tôi sẽ không để cô yên đâu”. Lisa là ca sĩ, là một người thứ ba nhưng mối quan hệ thực sự của cô với bác sĩ Trường và người vợ của anh - hoạ sĩ Trang là gì thì vẫn còn là một ẩn số. Ngoài ra, khán giả cũng tò mò lý do vì sao Lisa lại chết, phải chăng do Trường – như trong MV hé lộ hay vì một nguyên nhân nào khác. Nói về nhân vật của mình, Bảo Thanh cho biết: “Ban đầu nghe xong cũng hơi gợn gợn vì cả năm qua, “tiểu tam" rất bị ghét trên màn ảnh. Nhưng suy nghĩ lại thì đây chỉ là một nhân vật, là một thử thách mà tin chắc diễn viên nào cũng muốn thể nghiệm”. Trong thời gian quay phim cũng như các sự kiện quảng bá, chồng Bảo Thanh luôn xuất hiện ở bên cạnh để vợ có thêm tự tin cho lần đầu “Nam tiến". “Đôi mắt âm dương” có sự tham gia của Thu Trang, Quốc Trường, Bảo Thanh, NSƯT Hữu Châu, NSND Ngọc Giàu, Trung Dân, La Thành, Hứa Minh Đạt. Phim dự kiến ra rạp ngày 25/2, nhằm ngày mùng Một Tết Canh Tý và có suất chiếu đặc biệt từ 19h – ngày 17/1 và cả ngày 18-19/1. Mời quý độc giả xem MV "Tình đời" - OST phim "Đôi mắt âm dương". Nguồn Youtube

