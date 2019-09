Đọ tài sắc Thu Quỳnh - Bảo Thanh giữa ồn ào "bằng mặt không bằng lòng"

Bảo Thanh sinh năm 1990, kém Thu Quỳnh 2 tuổi. Đều qua một lần sinh nở, hai nữ diễn viên trẻ trung, gợi cảm không kém cạnh nhau. Ngoài nhan sắc, sự nghiệp của Thu Quỳnh - Bảo Thanh cũng bị đặt lên bàn cân so sánh. Bảo Thanh sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều là nghệ sĩ tuồng. Năm 8 tuổi, cô chạm ngõ phim ảnh với “Vào Nam ra bắc”. Năm 2017, Bảo Thanh được chú ý nhờ vai diễn trong “Sống chung với mẹ chồng”. Ảnh: VTV Năm 2019, Bảo Thanh tiếp tục tỏa sáng với vai Thư trong bộ phim "Về nhà đi con". Ảnh: VTV Bảo Thanh có duyên với các giải thưởng. Năm 2014, cô đoạt giải Nữ diễn viên phim truyền hình xuất sắc cho vai diễn trong “Người chồng điên” tại Cánh diều vàng. Ảnh: Đời sống plus Năm 2017, Bảo Thanh giành chiến thắng ở hạng mục Diễn viên nữ ấn tượng tại VTV Awards nhờ vai diễn trong "Sống chung với mẹ chồng". Ảnh: VTV Vai Thư trong "Về nhà đi con" giúp Bảo Thanh tiếp tục đoạt giải Diễn viên nữ ấn tượng tại VTV Awards 2019. Ảnh: VTV Ở mảng sân khấu kịch, Bảo Thanh giành 2 huy chương bạc tại Liên hoan Sân khấu toàn quốc (vở Công lý không gục ngã) và Liên hoan sân khấu toàn quốc về Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân (vở Ai là thủ phạm) năm 2015. Ảnh: Tổ quốc Giống Bảo Thanh, Thu Quỳnh là con nhà nòi. Bố của Thu Quỳnh là diễn viên múa, mẹ của cô là diễn viên của Đoàn Kịch Quân đội. Khi còn là sinh viên khoa diễn viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, Thu Quỳnh tham gia đóng phim truyền hình “Nhà có nhiều cửa sổ”, “13 nữ tù”. Ảnh: Đời sống pháp luật Sự nghiệp diễn xuất của Thu Quỳnh có bước ngoặt khi cô đảm nhận vai phản diện My sói trong bộ phim truyền hình "Quỳnh búp bê" lên sóng năm 2018. Ảnh: Vietnamnet Sau vai My sói, Thu Quỳnh tiếp tục có vai diễn được yêu thích. Đó là Huệ trong phim "Về nhà đi con". Ảnh: VTV Vai Huệ giúp Thu Quỳnh được đề cử tại VTV Awards 2019. Tuy nhiên, cuối cùng chiến thắng thuộc về Bảo Thanh. Ảnh: Vietnamnet Ở mảng sân khấu, Thu Quỳnh từng đoạt Huy chương Bạc trong Hội diễn Sân khấu kịch Lưu Quang Vũ (2013) với vai diễn Oanh trong “Mùa hạ cuối cùng”, Huy chương Vàng tại Liên hoan Sân khấu toàn quốc (2018) với vai diễn Thùy Liên trong vở “Hoa cúc xanh trên đầm lầy”, Huy chương Bạc tại Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ III (2018) với vai Giang trong vở kịch “Họa tình”. Ảnh: Lao độngThu Quỳnh và Bảo Thanh từ lâu đã vướng tin đồn bằng mặt không bằng lòng. Chia sẻ với Người đưa tin, Bảo Thanh khẳng định đó là những tin đồn, cả hai không nhất thiết phải lên mạng xã hội để chứng tỏ mối quan hệ của mình. Về phía mình, Thu Quỳnh cho hay, cô và Bảo Thanh ngoài đời thân thiết như trong phim nhưng không phô trương ra ngoài. Cả hai dành cho nhau sự quan tâm qua những cuộc điện thoại, lời hỏi han trực tiếp. Xem video "Thu Quỳnh gây sốc với tạo hình mới". Nguồn Youtube/vtc

Bảo Thanh sinh năm 1990, kém Thu Quỳnh 2 tuổi. Đều qua một lần sinh nở, hai nữ diễn viên trẻ trung, gợi cảm không kém cạnh nhau. Ngoài nhan sắc, sự nghiệp của Thu Quỳnh - Bảo Thanh cũng bị đặt lên bàn cân so sánh. Bảo Thanh sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều là nghệ sĩ tuồng. Năm 8 tuổi, cô chạm ngõ phim ảnh với “Vào Nam ra bắc”. Năm 2017, Bảo Thanh được chú ý nhờ vai diễn trong “Sống chung với mẹ chồng”. Ảnh: VTV Năm 2019, Bảo Thanh tiếp tục tỏa sáng với vai Thư trong bộ phim "Về nhà đi con". Ảnh: VTV Bảo Thanh có duyên với các giải thưởng. Năm 2014, cô đoạt giải Nữ diễn viên phim truyền hình xuất sắc cho vai diễn trong “Người chồng điên” tại Cánh diều vàng. Ảnh: Đời sống plus Năm 2017, Bảo Thanh giành chiến thắng ở hạng mục Diễn viên nữ ấn tượng tại VTV Awards nhờ vai diễn trong "Sống chung với mẹ chồng". Ảnh: VTV Vai Thư trong "Về nhà đi con" giúp Bảo Thanh tiếp tục đoạt giải Diễn viên nữ ấn tượng tại VTV Awards 2019. Ảnh: VTV Ở mảng sân khấu kịch, Bảo Thanh giành 2 huy chương bạc tại Liên hoan Sân khấu toàn quốc (vở Công lý không gục ngã) và Liên hoan sân khấu toàn quốc về Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân (vở Ai là thủ phạm) năm 2015. Ảnh: Tổ quốc Giống Bảo Thanh, Thu Quỳnh là con nhà nòi. Bố của Thu Quỳnh là diễn viên múa, mẹ của cô là diễn viên của Đoàn Kịch Quân đội. Khi còn là sinh viên khoa diễn viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, Thu Quỳnh tham gia đóng phim truyền hình “Nhà có nhiều cửa sổ”, “13 nữ tù”. Ảnh: Đời sống pháp luật Sự nghiệp diễn xuất của Thu Quỳnh có bước ngoặt khi cô đảm nhận vai phản diện My sói trong bộ phim truyền hình "Quỳnh búp bê" lên sóng năm 2018. Ảnh: Vietnamnet Sau vai My sói, Thu Quỳnh tiếp tục có vai diễn được yêu thích. Đó là Huệ trong phim "Về nhà đi con". Ảnh: VTV Vai Huệ giúp Thu Quỳnh được đề cử tại VTV Awards 2019. Tuy nhiên, cuối cùng chiến thắng thuộc về Bảo Thanh. Ảnh: Vietnamnet Ở mảng sân khấu, Thu Quỳnh từng đoạt Huy chương Bạc trong Hội diễn Sân khấu kịch Lưu Quang Vũ (2013) với vai diễn Oanh trong “Mùa hạ cuối cùng”, Huy chương Vàng tại Liên hoan Sân khấu toàn quốc (2018) với vai diễn Thùy Liên trong vở “Hoa cúc xanh trên đầm lầy”, Huy chương Bạc tại Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ III (2018) với vai Giang trong vở kịch “Họa tình”. Ảnh: Lao động Thu Quỳnh và Bảo Thanh từ lâu đã vướng tin đồn bằng mặt không bằng lòng. Chia sẻ với Người đưa tin, Bảo Thanh khẳng định đó là những tin đồn, cả hai không nhất thiết phải lên mạng xã hội để chứng tỏ mối quan hệ của mình. Về phía mình, Thu Quỳnh cho hay, cô và Bảo Thanh ngoài đời thân thiết như trong phim nhưng không phô trương ra ngoài. Cả hai dành cho nhau sự quan tâm qua những cuộc điện thoại, lời hỏi han trực tiếp. Xem video "Thu Quỳnh gây sốc với tạo hình mới". Nguồn Youtube/vtc