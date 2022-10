Đời tư tai tiếng của Jack trước khi rời công ty quản lý

Mới đây, theo Zing, nam ca sĩ Jack đã rời công ty quản lý nghệ sĩ thuộc DatVietVAC. Ảnh: Fanpage Trong 3 năm trực thuộc công ty quản lý nghệ sĩ thuộc DatVietVAC, Jack liên tục vướng ồn ào. Ảnh: Fanpage Tháng 6/2020, mạng xã hội xôn xao trước đoạn video được cho là của nam ca sĩ Jack. Theo đó, nhân vật có giọng nói hao hao giống Jack trong clip cho rằng ca khúc “Nơi này có anh” không phải do Sơn Tùng M-TP viết và dùng từ ngữ thiếu tôn trọng với streamer ViruSs. Nhiều khán giả đặt nghi vấn thực hư đoạn video này. Ảnh: Yeah1 Jack có động thái đầy cứng rắn trước đoạn video gây ồn ào. Trên fanpage, giọng ca sinh năm 1997 đăng tải thư cảnh cáo kẻ bôi nhọ danh dự, vu khống anh. Theo đó, nội dung thư đề cập đến việc công ty của Jack đã liên hệ với các cá nhân tổ chức đăng thông tin sai sự thật về nam ca sĩ. Ảnh: Fanpage Tháng 8/2021, Jack vướng scandal lớn nhất trong sự nghiệp. Anh bị 2 tình cũ T.V và Thiên An tố lăng nhăng. Thiên An khẳng định trong thời gian cô mang bầu con chung, Jack vẫn qua lại với 2-3 cô gái khác. Thiên An chỉ phát hiện sự thật sau khi các tình cũ của Jack liên lạc với cô. Theo Thiên An, các cô gái này cũng không biết việc bị lừa dối. Ảnh: Fanpage Giữa ồn ào, Jack viết tâm thư khẳng định luôn có trách nhiệm với Thiên An và con. Tuy nhiên, anh chưa có một lời xin lỗi dành riêng cho tình cũ và con. Ảnh: Sức khỏe và đời sống Vì lùm xùm đời tư, Jack bị nhiều cư dân mạng phản đối, tẩy chay khi tham gia Running Man Vietnam. Đến tập 5 chương trình, không có sự xuất hiện của nam ca sĩ. Ảnh: Vietnamnet Ngoài Running Man, Jack không xuất hiện trong chương trình, sự kiện giải trí nào. Mãi đến tháng 7/2022, Jack tung MV mới mang tên “Ngôi sao cô đơn”. Ảnh: Zing MV "Ngôi sao cô đơn" của Jack gây tranh cãi vì nghi vấn âm nhạc giống “Blinding Lights” của ca sĩ The Weeknd trong khi nội dung tương đồng cảnh phim nổi tiếng của Tây Ban Nha “Money Heist” (Phi vụ triệu đô). Ảnh: Người lao động Ngày còn hoạt động trong công ty quản lý của K-ICM, Jack cũng vướng ồn ào. Cụ thể, tháng 5/2019, một cư dân mạng tự nhận từng yêu Jack, tố Jack lăng nhăng, thậm chí còn làm cho một cô gái có bầu. Giữa lùm xùm, Jack khẳng định bị vu oan. Ảnh: Vietnamnet Tháng 8/2019, Jack cùng K-ICM bị tố hạch sách, chảnh chọe và tỏ thái độ không muốn cùng tham gia game show Giọng ải giọng ai với Quân A.P, thậm chí bùng show sát ngày quay. Phía ban tổ chức chương trình và đại diện của Quân A.P đều xác nhận câu chuyện là có thật. Giữa ồn ào bị tố chảnh chọe, hủy show, Jack có động thái khuyên nhủ fan: "Tôi biết mọi người buồn, lo, hoang mang, cáu gắt khi nghe những điều tệ. Đừng quan tâm có phải tốt hơn không”. Ảnh: Zing Cuối năm 2019, Jack và công ty ICM vướng tin đồn mâu thuẫn. Sự việc xuất phát từ việc người hâm mộ của Jack bức xúc cho rằng Jack bị công ty của K-ICM chèn ép, vắt kiệt sức lao động đến mức phải nhập viện. Phía công ty ICM lên tiếng phủ nhận mọi nghi vấn còn Jack cho biết anh chỉ muốn giữ im lặng và tiếp tục là chính mình. Sau đó, Jack rời công ty ICM. Ảnh: Fanpage Xem MV "Ngôi sao cô đơn" của Jack. Nguồn J97

