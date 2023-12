Đời thực của diễn viên Thanh Bình "Không ngại cưới, chỉ cần một lý do"

Người vào vai bố của Yến (Hoàng Thùy Linh thủ vai) trong phim "Không ngại cưới, chỉ cần một lý do" là diễn viên Thanh Bình, hiện anh công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Thanh Bình cho biết ngoài đời anh cũng là bố đơn thân, một mình nuôi ba con nên vào những vai ông bố "gà trống nuôi con" khá dễ dàng. Những lúc không đi làm phim, công việc hàng ngày của nam diễn viên "Không ngại cưới, chỉ cần một lý do" là đưa đón con đi học, đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Ngoài đời Thanh Bình coi các con như bạn, cùng chơi đùa, ăn uống, giúp các con học hành. Có thời điểm, anh phải đi tới 9 "cuốc xe ôm" để đưa các con tới trường, bận quá lại nhờ tới hàng xóm. "Tôi tự nhận mình là ông bố của gia đình, vừa làm bố vừa làm mẹ nên tôi cũng muốn bù đắp cho các con nhiều hơn. Hiện tại, tôi thấy hạnh phúc với những gì mình đang có", diễn viên Thanh Bình tâm sự với Dân Trí. Tự tay nam diễn viên chăm sóc các con từ việc giặt giũ, nấu nướng, thay bỉm, tắm rửa cho con khi các con còn nhỏ. Nghệ sĩ Thanh Bình thú nhận anh là người có thiên hướng về gia đình và điều anh quan tâm là các con. Anh cho biết, sau khi ly hôn anh chưa có ý định tái hôn vì đang cảm thấy hài lòng với cuộc sống hạnh phúc bên các con. Ngoài công việc ở Nhà hát Tuổi trẻ, nam diễn viên 52 tuổi rất chăm chỉ đóng phim truyền hình để có thêm thu nhập nuôi ba con. Nam diễn viên sinh năm 1971 từng góp mặt trong một số bộ phim truyền hình như: "Cảnh sát hình sự", "Chân dung tình yêu", "Lối về miền hoa", "Đừng làm mẹ cáu", "Đấu trí", "Gara hạnh phúc"...Xem trailer phim "Không ngại cưới, chỉ cần một lý do". Nguồn VTV Go

Người vào vai bố của Yến (Hoàng Thùy Linh thủ vai) trong phim "Không ngại cưới, chỉ cần một lý do" là diễn viên Thanh Bình, hiện anh công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Thanh Bình cho biết ngoài đời anh cũng là bố đơn thân, một mình nuôi ba con nên vào những vai ông bố "gà trống nuôi con" khá dễ dàng. Những lúc không đi làm phim, công việc hàng ngày của nam diễn viên "Không ngại cưới, chỉ cần một lý do" là đưa đón con đi học, đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Ngoài đời Thanh Bình coi các con như bạn, cùng chơi đùa, ăn uống, giúp các con học hành. Có thời điểm, anh phải đi tới 9 "cuốc xe ôm" để đưa các con tới trường, bận quá lại nhờ tới hàng xóm. "Tôi tự nhận mình là ông bố của gia đình, vừa làm bố vừa làm mẹ nên tôi cũng muốn bù đắp cho các con nhiều hơn. Hiện tại, tôi thấy hạnh phúc với những gì mình đang có", diễn viên Thanh Bình tâm sự với Dân Trí. Tự tay nam diễn viên chăm sóc các con từ việc giặt giũ, nấu nướng, thay bỉm, tắm rửa cho con khi các con còn nhỏ. Nghệ sĩ Thanh Bình thú nhận anh là người có thiên hướng về gia đình và điều anh quan tâm là các con. Anh cho biết, sau khi ly hôn anh chưa có ý định tái hôn vì đang cảm thấy hài lòng với cuộc sống hạnh phúc bên các con. Ngoài công việc ở Nhà hát Tuổi trẻ, nam diễn viên 52 tuổi rất chăm chỉ đóng phim truyền hình để có thêm thu nhập nuôi ba con. Nam diễn viên sinh năm 1971 từng góp mặt trong một số bộ phim truyền hình như: "Cảnh sát hình sự", "Chân dung tình yêu", "Lối về miền hoa", "Đừng làm mẹ cáu", "Đấu trí", "Gara hạnh phúc"... Xem trailer phim "Không ngại cưới, chỉ cần một lý do". Nguồn VTV Go