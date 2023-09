Hậu trường phim “Không ngại cưới, chỉ cần một lý do“

Phim “Không ngại cưới, chỉ cần một lý do" xoay quay chuyện tình yêu, cuộc sống của 4 người trẻ là: Yến (Hoàng Thùy Linh), Phong (Nhan Phúc Vinh), Đông (Trọng Lân), Huyền (Quỳnh Lương). Ảnh: Fanpage Facebook Không ngại cưới, chỉ cần một lý do. Phim mới lên sóng nhưng hứa hẹn mang đến nhiều tình tiết bất ngờ, hài hước và vui nhộn. Hình ảnh hậu trường cũng được nhiều người tìm kiếm. Các cảnh quay được thực hiện ở vùng nông thôn và thành thị. Chị sếp "ác ma" Yến và chàng nhân viên Phong tranh thủ lướt điện thoại ở hậu trường. Cả hai sẽ có nhiều cảnh "không đội trời chung" trước khi trở thành người yêu hợp đồng. Đông - anh trai Hoàng Thùy Linh trong phim - thích yêu nhưng không thích kết hôn. Trong ảnh là hậu trường cảnh quay tập đầu tiên khi Đông phải xoa dịu bạn gái sau khi anh đòi chia tay. Ảnh cắt clip VTV1. Anh chàng Đông còn có tính ham chơi, có niềm đam mê đá gà. Ảnh: VTV. Quỳnh Lương vào vai cô chủ quán cà phê ở vùng quê. Trong clip hậu trường, nữ diễn viên chia sẻ mang phục trang đơn giản, nhẹ nhàng để phù hợp với vai diễn. Ảnh cắt clip VTV1. Quỳnh Lương sẽ xuất hiện trong nhiều tình huống "dở khóc, dở cười" trước khi thành đôi với Đông. NSƯT Phú Đôn trở lại màn ảnh sau một thời gian dài vắng bóng với tạo hình râu tóc bạc phơ. Nam nghệ sĩ dí dỏm viết: "Nghĩ nó chán. Người ta vào vai mới thì đi làm trẻ, làm đẹp, còn mình vẫn giữ truyền thống là làm già, làm xấu". Trung “ruồi”, Bảo Hân, Quang Anh tranh thủ "tự sướng" tại hậu trường. Trong phim mới, Bảo Hân và Quang Anh vào vai nhân viên của Hoàng Thùy Linh (vai Yến). Trong khi đó, Trung "ruồi" đảm nhận vai anh quản lý tòa nhà "si mê" Yến. Dàn diễn viên và ê-kíp phim chia sẻ khoảnh khắc ở hậu trường. Ảnh: Fanpage Facebook Không ngại cưới, chỉ cần một lý do. Xem video giới thiệu phim "Không ngại cưới, chỉ cần một lý do". Nguồn VTV Giải trí

