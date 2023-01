Doãn Quốc Đam và loạt sao dính chấn thương khi quay phim

Mới đây, Doãn Quốc Đam bị nhiễm trùng cơ, áp-xe đùi sau cảnh quay nhảy từ mái nhà xuống đất. Ảnh: FBNV Không chỉ Doãn Quốc Đam dính chấn thương khi quay phim, nhiều sao Việt cũng rơi vào trường hợp tương tự. Nam diễn viên Anh Tuấn từng bị rạn xương khi thực hiện cảnh quay trong vai anh công an xã ở "Phố trong làng”. Ảnh: Dân Việt Trong một pha rượt đuổi phim "Găng tay đỏ", do không phanh kịp, Ninh Dương Lan Ngọc bị ngã, va chạm mạnh khiến chân bị móc ngược vào bánh xe. Lan Ngọc bị gãy xương chân, phải bó bột. Ảnh: Dân Việt Cảnh rượt đuổi vốn do cascadeur thực hiện nhưng Lan Ngọc muốn tự mình đảm nhận nên gặp tai nạn phim trường đáng tiếc. Ảnh: Zing Diễn viên Thanh Bình vỡ sụn gối và chảy máu mắt sau khi nhảy từ độ cao 2m diễn cảnh hành động trong phim quay ở Bình Thuận. Ảnh: Lao động Năm 2018, khi thực hiện cảnh hành động nhảy qua lại giữa hai chiếc ghe của phim “Hai Phượng”, Ngô Thanh Vân hụt chân khiến đầu gối va vào cạnh ghe gây nứt xương. Ảnh: Người lao động Trương Ngọc Ánh cũng từng dính chấn thương trên phim trường. Cụ thể, cô bị bạn diễn vô tình đánh trúng vào mắt trong cảnh quay bị xã hội đen tra tấn của phim “Truy sát”. “Lúc đó mắt tôi sưng to và không nhìn thấy. Tôi sợ hãi và lo lắng mình sẽ bị hỏng mất một bên mắt. Tuy nhiên, sau nhiều giờ nghỉ ngơi và được bác sĩ chăm sóc thì bớt sưng và nhìn thấy được”, bà mẹ một con chia sẻ. Ảnh: Dân Việt Ngày còn đóng phim, Trương Nam Thành bị hụt chân xuống hố sâu trong một cảnh quay năm 2013. Sự việc khiến nam người mẫu bị đứt dây chằng ở chân và phải mổ để nối lại. Sau ca phẫu thuật, trong suốt 2 tháng, Trương Nam Thành phải tránh các hoạt động mạnh. Ảnh: Zing Khi quay bộ phim “Người vợ khôn ngoan” tại Đồng Nai, Huỳnh Đông leo cây nhưng bị tuột tay ngã xuống đất khiến gãy tay phải. Ảnh: Tiền Phong Khi quay những cảnh cuối của “Cả một đời ân oán”, nghệ sĩ Thanh Quý bước hụt cầu thang và ngã gãy xương bàn chân, phải bó bột. Ảnh: Zing Xem trailer phim "Phố trong làng". Nguồn VTV Giải trí

