Đọ vẻ gợi cảm của Hương Giang - Phương Oanh “Cô gái nhà người ta“

Hương Giang và Phương Oanh hiện tại góp mặt trong bộ phim truyền hình " Cô gái nhà người ta". Trong phim, Hương Giang đảm nhận vai Mận - cô bán hoa quả còn nhân vật của Phương Oanh là cô gái làng tên Uyên. Nếu như trên màn ảnh, 2 nữ diễn viên có tạo hình quê mùa thì ngoài đời, Hương Giang và Phương Oanh ăn mặc trẻ trung, sành điệu và cùng theo đuổi hình ảnh gợi cảm. Phương Oanh và Hương Giang bằng tuổi (cùng sinh năm 1989). Trong khi Phương Oanh vẫn độc thân thì Hương Giang từng qua một lần đò và có một cô con gái. Uyên và Mận của phim "Cô gái nhà người ta" đều sở hữu vóc dáng thon gọn, gợi cảm. Hương Giang có nhan sắc khá giống nữ diễn viên Nhật Bản Maria Ozawa. Bà mẹ một con có biệt danh "Giang mắt to". Hương Giang khẳng định cô sở hữu đôi mắt to tự nhiên chứ không phải do can thiệp dao kéo. Mận của "Cô gái nhà người ta" từng tham gia cuộc thi Người mẫu Quý bà Việt Nam 2018. Thời điểm đó, cô có số đo ba vòng 83-62-91. Phương Oanh vốn sở hữu gương mặt xinh đẹp nhưng để nhan sắc hoàn thiện hơn, cô quyết định phẫu thuật thẩm mỹ. Phương Oanh không ngại thừa nhận dao kéo gương mặt. Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, Uyên của "Cô gái nhà người ta" ngày càng gợi cảm. Phương Oanh ăn mặc sành điệu, trái với vẻ ngoài khá quê mùa trong phim. Nữ diễn viên sinh năm 1989 vốn xuất phát điểm là một người mẫu. Trước "Cô gái nhà người ta", Phương Oanh và Hương Giang từng tham gia diễn xuất trong "Lặng yên dưới vực sâu". Vai diễn của Phương Oanh - Hương Giang hiện là hai trong số những nhân vật được yêu thích phim "Cô gái nhà người ta". Mời quý độc giả xem trailer tập 1 phim "Cô gái nhà người ta". Nguồn Youtube

Hương Giang và Phương Oanh hiện tại góp mặt trong bộ phim truyền hình " Cô gái nhà người ta". Trong phim, Hương Giang đảm nhận vai Mận - cô bán hoa quả còn nhân vật của Phương Oanh là cô gái làng tên Uyên. Nếu như trên màn ảnh, 2 nữ diễn viên có tạo hình quê mùa thì ngoài đời, Hương Giang và Phương Oanh ăn mặc trẻ trung, sành điệu và cùng theo đuổi hình ảnh gợi cảm. Phương Oanh và Hương Giang bằng tuổi (cùng sinh năm 1989). Trong khi Phương Oanh vẫn độc thân thì Hương Giang từng qua một lần đò và có một cô con gái. Uyên và Mận của phim "Cô gái nhà người ta" đều sở hữu vóc dáng thon gọn, gợi cảm. Hương Giang có nhan sắc khá giống nữ diễn viên Nhật Bản Maria Ozawa. Bà mẹ một con có biệt danh "Giang mắt to". Hương Giang khẳng định cô sở hữu đôi mắt to tự nhiên chứ không phải do can thiệp dao kéo. Mận của "Cô gái nhà người ta" từng tham gia cuộc thi Người mẫu Quý bà Việt Nam 2018. Thời điểm đó, cô có số đo ba vòng 83-62-91. Phương Oanh vốn sở hữu gương mặt xinh đẹp nhưng để nhan sắc hoàn thiện hơn, cô quyết định phẫu thuật thẩm mỹ. Phương Oanh không ngại thừa nhận dao kéo gương mặt. Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, Uyên của "Cô gái nhà người ta" ngày càng gợi cảm. Phương Oanh ăn mặc sành điệu, trái với vẻ ngoài khá quê mùa trong phim. Nữ diễn viên sinh năm 1989 vốn xuất phát điểm là một người mẫu. Trước "Cô gái nhà người ta", Phương Oanh và Hương Giang từng tham gia diễn xuất trong "Lặng yên dưới vực sâu". Vai diễn của Phương Oanh - Hương Giang hiện là hai trong số những nhân vật được yêu thích phim "Cô gái nhà người ta" . Mời quý độc giả xem trailer tập 1 phim "Cô gái nhà người ta". Nguồn Youtube