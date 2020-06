Đọ tài sắc sao nữ đóng “Tình yêu và tham vọng” và bản gốc

Trong "Thế lực cạnh tranh", nữ chính được giao cho Phan Chi Lâm còn trong " Tình yêu và tham vọng", Diễm My là nữ diễn viên chính. Ảnh: Weibo, FBNV Phan Chi Lâm sinh năm 1989, hơn Diễm My 1 tuổi. So về nhan sắc, cả hai có nét đẹp riêng. Phan Chi Lâm vốn có danh xưng hoa khôi của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Còn Diễm My sở hữu nhan sắc như hoa hậu, từng lọt chung kết "Hoa hậu Thế giới người Việt" 2020, đoạt giải nhì cuộc thi "Người đẹp hoa anh đào" 2008. Ảnh: Truyền hình công an nhân dân, FBNV Phan Chi Lâm và Diễm My đều sở hữu gương mặt mộc đẹp không tỳ vết. Ảnh: Weibo, FBNV Diễm My theo đuổi hình ảnh nữ tính, thanh lịch. Tuy nhiên, cô vẫn mạnh dạn thử phong cách gợi cảm, cá tính. Ảnh: FBNV Nữ chính phim "Tình yêu và tham vọng" có sự nghiệp diễn xuất khá thành công. Ảnh: FBNV Phan Chi Lâm lại là gương mặt khá xa lạ với khán giả Việt. Ảnh: Weibo Cô từng đóng "Lời nói dối chân thật", "Bí mật trà hoa viên". Ảnh: Weibo Lã Thanh Huyền đảm nhận vai nữ phụ Tuệ Lâm trong "Tình yêu và tham vọng". Ở phiên bản gốc, vai diễn được giao cho Ứng Thể Nhi. Ảnh: FBNV, Weibo Ứng Thể Nhi sinh năm 1983, từng giành giải á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu quốc tế người Hoa tại Mỹ khi tròn 17 tuổi. Lã Thanh Huyền sinh năm 1985, đoạt giải cao nhất cuộc thi "Phụ nữ thế kỷ 21" năm 2006. Ảnh: FBNV Ứng Thể Nhi không chỉ xinh đẹp mà còn tài năng. Cô từng đóng "Toàn thức sát thủ", "Tân Lộc Đỉnh ký" (2008), "Triệu Thị cô nhi", "Rob B Hood (Kế hoạch Baby)". Ảnh: Weibo Lã Thanh Huyền tham gia diễn xuất trong không ít phim như: "Đi về phía mặt trời", "Blog nàng dâu", "Thái sư Trần Thủ Độ", "Zippo, mù tạt và em". Ảnh: FBNV Lã Thanh Huyền có tổ ấm hạnh phúc bên chồng doanh nhân hơn 12 tuổi và cậu con trai. Ảnh: Vietnamnet Ứng Thể Nhi kết hôn với tài tử hơn 16 tuổi Trần Tiểu Xuân. Hiện tại, cô mang bầu lần 2. Ảnh: Weibo "Thế lực cạnh tranh" từng lên sóng trên kênh VTV1, được nhiều nước mua bản quyền kịch bản. Ảnh: Thế giới điện ảnh "Tình yêu và tham vọng" là phiên bản Việt của "Thế lực cạnh tranh". Phim đang được lên sóng trên kênh VTV3. Ảnh: FBNV Mời quý độc giả xem video "Hậu trường phim Tình yêu và tham vọng". Nguồn VTV

