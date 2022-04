Đọ sắc Giáng My - Đàm Lưu Ly - Hoàng Thị Yến cùng chấm thi hoa hậu

Giáng My sẽ chấm thi Miss Charm Universe 2022 - Hoa hậu duyên dáng Hoàn vũ 2022. Cô sinh năm 1971, đăng quang Hoa hậu đền Hùng 1992. Ảnh: FBNV Hoa hậu Giáng My có kinh nghiệm hơn chục năm chấm thi trong nước và quốc tế. Ảnh: FBNVHoa hậu đền Hùng 1992 vô cùng trẻ trung, gợi cảm ở tuổi 51. Ảnh: FBNV Giống Giáng My, Hoàng Thị Yến cũng ngồi "ghế nóng" cuộc thi Hoa hậu duyên dáng Hoàn vũ 2022. Ảnh: FBNV Cô là người đẹp đăng quang cuộc thi Hoa hậu quý bà đầu tiên ở Việt Nam năm 2009. Ảnh: FBNV Hoàng Thị Yến từng đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Quý bà Thế giới năm 2009 và đoạt danh hiệu á hậu 2. Ảnh: FBNV Người đẹp sinh năm 1976 từng đăng quang Hoa khôi của Thái Nguyên năm 1996, Á khôi miền Bắc và Top 10 người đẹp với danh hiệu Hoa hậu duyên dáng của chung kết toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 1996. Ảnh: FBNV Hoàng Thị Yến giữ được vẻ tươi trẻ ở tuổi 46. Ảnh: FBNV Đàm Lưu Ly cũng làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu duyên dáng Hoàn vũ 2022. Ảnh: FBNV Cô từng đoạt danh hiệu Á khôi 1 các tỉnh phía Bắc, giải phụ Thí sinh có nụ cười đẹp nhất và Top 5 chung cuộc Hoa hậu Toàn quốc báo Tiền Phong năm thứ 4 (tiền thân của Hoa hậu Việt Nam) năm 1994. Ảnh: FBNV Năm 1995, Đàm Lưu Ly giành vương miện Hoa hậu áo dài Việt Nam. Ảnh: Vietnamnet Sau khi đăng quang, cô chọn con đường làm tiếp viên hàng không. Ảnh: Vietnamnet Đàm Lưu Ly có 20 năm kinh nghiệm ở vị trí tiếp viên hàng không và hơn 10 năm giữ vai trò tiếp viên trưởng. Ảnh: Vietnamnet Ở tuổi 49, Hoa hậu áo dài Việt Nam vẫn trẻ đẹp. Ảnh: Thế giới điện ảnh Xem video "Giáng My trong chương trình Tình Bolero". Nguồn THVL

