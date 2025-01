Con gái Jack - Thiên An nhí nhảnh, xinh như công chúa

Con gái của Jack - Thiên An tên Sol, sinh năm 2021. Từ khi sinh ra, bé Sol sống cùng Thiên An. Con gái Jack có vẻ ngoài đáng yêu với đôi mắt to tròn, khuôn miệng xinh xắn, làn da trắng. Bé Sol còn nhiều biểu cảm đáng yêu. Khi chụp ảnh, cô nhóc thích chu môi. Theo Znews, 16 tháng tuổi, con gái Thiên An đóng phim Trên cả tình thân. Ngoài ra, bé Sol từng góp mặt trong chương trình Thử thách lớn khôn mùa 2. Con gái Jack còn làm người mẫu thời trang. Thiên An cho biết, lần đầu catwalk, bé Sol bỡ ngỡ nhưng cũng rất hào hứng. Con gái Thiên An nhí nhảnh trước giờ diễn thời trang. Thiên An chia sẻ hậu trường con gái catwalk: "Trước giờ diễn em bé tươi như hoa cô chú ơi. Cô chú ê-kíp tút cho bộ móng tay hoành tráng, dán bằng keo hai mặt bả gãi cái rớt nguyên bộ". Thiên An cho biết, bé Sol là nguồn động lực lớn để cô vượt qua nhiều khó khăn khi làm mẹ đơn thân. Tình cũ của Jack chia sẻ: "Nụ cười của con là ánh sáng trong lòng mẹ, ngày nào có con bên cạnh, ngày đó mẹ sẽ luôn hạnh phúc". Thiên An từng chia sẻ trên Tiền Phong, cô nỗ lực diễn xuất để bé Sol có thể tự hào về mẹ. Khi quay Linh miêu ở Huế, Thiên An phải xa con gái. Đôi lúc vì nhớ con, Thiên An đón bé Sol đến trường quay ở cùng. Xem MV "Ngôi sao cô đơn" của Jack. Nguồn J97

