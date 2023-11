Đọ sắc 2 bà bầu hot nhất Vbiz Thu Quỳnh - Phương Oanh

Nổi danh khi từng đóng chung trong bộ phim truyền hình đình đám "Quỳnh búp bê", Thu Quỳnh - Phương Oanh không ít lần được khán giả "đặt lên bàn cân" để so sánh về diễn xuất lẫn nhan sắc. Gần đây, nhan sắc của hai nữ diễn viên phim "Quỳnh búp bê" càng thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả khi cả hai lần lượt xác nhận đang mang thai. Theo đó, mới đây nhất, Thu Quỳnh thông báo có "tin vui" đi kèm với bức ảnh khoe nhan sắc rạng rỡ bên bé Be - con trai riêng của cô với chồng cũ Chí Nhân. Giữ kín danh tính bố đứa trẻ khi mang thai lần hai, My Sói của "Quỳnh búp bê" chăm khoe nhan sắc có chút thay đổi từ khi biết tin có bầu vào đúng ngày sinh nhật hồi cuối tháng 9. Ở tuổi 35, Thu Quỳnh vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng cuốn hút dù mang thai con thứ hai. Gần thời điểm biết tin có bầu, nữ diễn viên sinh năm 1988 từng than "nom mặt mũi đúng chiếc bánh Trung thu biết cười", nhưng vẫn được fan khen xinh đẹp hết nấc. So với 5 năm trước khi đóng "Quỳnh búp bê", Thu Quỳnh được khen ngày càng xinh đẹp mặn mà. Tháng 10 vừa qua, "tình địch" của Thu Quỳnh trên phim là Phương Oanh cũng chính thức xác nhận chuyện mang bầu. Dù mệt mỏi, khổ sở vì ốm nghén nhưng bà xã của Shark Bình luôn biết cách chăm sóc cho bản thân. Nhờ thế mà Phương Oanh vẫn toát lên vẻ đẹp rạng ngời, quyến rũ. Gương mặt có bẫu bĩnh lên một chút khi mang bầu nhưng cả Phương Oanh lẫn Thu Quỳnh vẫn nhận được nhiều lời khen về nhan sắc "một chín, một mười". "Quỳnh búp bê" tự tin với vóc dáng hiện tại khi đăng dòng chia sẻ vui: "Để nhớ một thời ta đã cong. Giờ cũng cong nhưng cong ngược đằng trước".Xem video: "Điểm lại những mối tình dang dở của nữ diễn viên Phương Oanh"

