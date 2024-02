Đọ phong độ, tài năng Isaac - Noo Phước Thịnh - Ngô Kiến Huy

Sinh năm 1988, ca sĩ Isaac hoạt động trong nhóm 365 của Ngô Thanh Vân từ khi nhóm thành lập (năm 2010) đến khi tan rã (năm 2016). Khi nhóm 365 chưa tan rã, ngoài hoạt động chung của nhóm, các thành viên đều được tự do phát triển sự nghiệp riêng. Với trưởng nhóm Isaac, anh miệt mài ca hát, đóng phim, tham gia chương trình truyền hình. Sau khi nhóm tan rã, Isaac 365 vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật. Anh liên tục ra mắt MV, đóng phim. Với vai Lâm Judo trong phim Anh trai yêu quái, Isaac giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất phim điện ảnh tại Cánh diều vàng 2019. Isaac từng bị bạn bè kỳ thị, ức hiếp vì gầy gò, ốm yếu. Vẻ điển trai cùng body săn chắc đánh dấu nỗ lực ngày càng hoàn thiện bản thân của anh. Bằng tuổi Isaac, Noo Phước Thịnh trở thành người mẫu ảnh của các tạp chí tuổi teen những năm 2007 - 2008 sau khi lọt top 40 cuộc thi người mẫu teen trên báo Mực Tím. Theo Znews, năm 2009, Noo Phước Thịnh bắt đầu ca hát khi tung album đầu tay mang tên Ba chấm. Đến năm 2010, anh nổi tiếng với vai trò ca sĩ khi cho ra đĩa đơn đầu tiên mang tên Đổi thay. Các bản hit của Noo Phước Thịnh gồm: Mất em, Chợt thấy em khóc, Gạt đi nước mắt, Mãi mãi bên nhau , Cause I love you, Nỗi nhớ đầy vơi. Noo Phước Thịnh giành nhiều giải thưởng tại Mai vàng, Làn sóng xanh. Đặc biệt, tháng 12/2016, anh được xướng tên ở hạng mục Best Asian Artist Vietnam (Nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc châu Á) tại Mnet Asian Music Awards - MAMA 2016. Noo Phước Thịnh đắt show làm giám khảo. Anh làm huấn luyện viên Giọng hát Việt nhí 2016, Giọng hát Việt năm 2017 và 2018, giám khảo Tôi là người chiến thắng năm 2014. Noo Phước Thịnh có tên trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn năm 2018, 2020 và 2022. Anh sở hữu sống mũi cao, đôi môi trái tim cuốn hút, làn da không tỳ vết cùng vóc dáng cao ráo, săn chắc. Bằng tuổi Noo Phước Thịnh, Ngô Kiến Huy nỗ lực tìm chỗ đứng trong làng giải trí. Ngoài ca hát, anh còn đóng phim, làm MC. Tại Mai vàng 2022, anh được xướng tên ở hạng mục Nam ca sĩ được yêu thích nhất và Người dẫn chương trình được yêu thích nhất. Ngô Kiến Huy sở hữu gương mặt điển trai với nụ cười răng khểnh. Xem video "Noo Phước Thịnh hát Thương em là điều anh không thể ngờ". Nguồn Noo Phước Thịnh

