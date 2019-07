Đỗ Mỹ Linh nổi bần bật khi xuất hiện sau ồn ào yêu thiếu gia

Tối 7/7, đêm chung khảo phía bắc của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 diễn ra tại Tuần Châu, Hạ Long. 34 thí sinh sẽ trải qua 3 vòng trình diễn trang phục áo dài, dạ hội và bikini để ban giám khảo chọn ra những gương mặt xuất sắc bước vào vòng chung kết toàn quốc. Đỗ Mỹ Linh mặc kín đáo trên thảm đỏ. Vừa qua, Đỗ Mỹ Linh lộ ảnh thân mật với chàng trai được cho là em trai BTV Ngọc Trinh - Bảo Hưng. Trong hình ảnh được chia sẻ, cả hai trò chuyện thân mật, chàng trai còn hôn má hoa hậu. Trước nghi vấn đang hẹn hò thiếu gia Hà thành, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khéo léo từ chối trả lời. Cô cho hay không muốn để khán giả bàn tán về chuyện cá nhân. Từ sớm, Hoa hậu Tiểu Vy cùng Á hậu Phương Nga, Thúy An xuất hiện rạng rỡ trên thảm đỏ. Á hậu Phương Nga chọn đầm cúp ngực và xẻ đùi cao. Á hậu được bạn trai Bình An hộ tống đi sự kiện. Cặp đôi thoải mái thể hiện tình cảm trước ống kính phóng viên. Cả hai công khai tình cảm vào dịp 14/2. Từ đó, Bình An và Phương Nga thường cùng nhau tham gia nhiều sự kiện. Thời gian qua, trong khi Phương Nga thử sức với vai trò MC, Bình An bận rộn với nhiều dự án phim như Chạy trốn thanh xuân, Mối tình đầu của tôi, Những cô gái trong thành phố... Sau một năm đăng quang, Tiểu Vy được đánh giá ngày càng trưởng thành, nhan sắc rực rỡ hơn. Cô đồng hành với các thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 từ những hoạt động đầu tiên. Người đẹp 19 tuổi tự tin chia sẻ kinh nghiệm thi đấu với các bạn thí sinh. Minh Tiệp đưa vợ đến dự chung khảo hoa hậu. Trước báo chí, nam diễn viên khen vợ hiền lành, đảm đang. Thùy Dương kém Minh Tiệp 13 tuổi nhưng cô khẳng định vợ chồng cô không có khoảng cách tuổi tác. Cô cho biết cả hai tâm đầu ý hợp, thích cuộc sống yên bình, nhẹ nhàng. Mai Phương Thúy là giám khảo của đêm chung khảo phía bắc. Hà Kiều Anh là một trong các giám khảo chuyên môn của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Ở tuổi 43, có 3 con song cô vẫn giữ được vóc dáng thon gọn và nhan sắc trẻ trung. Thời gian qua, cô hạn chế tham gia đóng phim, tập trung việc kinh doanh cùng ông xã. Xem video "Đỗ Mỹ Linh chinh phục khán giả bằng giọng hát ngọt ngào". Nguồn Youtube/ Sen Vàng Tivi:

