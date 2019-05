Điều cảm động sau gu thời trang sến sẩm của Diễm My 9X

Gần đây, Diễm My 9X vừa đăng tải những chia sẻ xúc động sau 8 ngày để tang mẹ trên trang cá nhân. Nữ diễn viên mãi thương nhớ những kỷ niệm về người mẹ quá cố. Trong nỗi buồn khôn xiết, người đẹp nhớ lại hình ảnh mẹ đã từng may cho mình những bộ trang phục đi diễn ngay từ ngày đầu con gái chập chững vào nghề. Thời gian đó, Diễm My 9X thường bị chê mặc đồ lòe loẹt, kém tinh tế và hay sử dụng phụ kiện sến sẩm. Dù bị chê sến, tình thương của mẹ dành cho Diễm My 9X cũng là quá đủ để nữ diễn viên tự tin diện trang phục mẹ thiết kế mỗi khi xuất hiện trước công chúng. "Mẹ tự tay may đồ, may đầm cho My đi sự kiện chụp ảnh nên bao giờ cũng được liệt vào top sao sến sẩm quê mùa. Sau này có điều kiện hơn bắt đầu xếp xó mấy cái đầm này và cũng hay nói mẹ lỗi mốt khiến mẹ rất buồn", Diễm My 9X chia sẻ thêm rằng 2 mẹ con đã cùng nhau vượt qua những ngày tháng khó khăn trước khi con gái gặt hái được thành công trong sự nghiệp. Sau nhiều năm hoạt động, Diễm My cũng dần định hình được phong cách thời trang cá nhân. Cô không đóng khung vào bất cứ hình ảnh nào. Sự gợi cảm luôn hiện hữu trên mỗi set đồ tham dự sự kiện của người đẹp. Các thiết kế ôm sát giúp nữ diễn viên khoe được đường cong quyến rũ trên cơ thể. Hướng đến hình ảnh gợi cảm nhưng người đẹp vẫn biết cách thể hiện sự nữ tính thông qua chi tiết đính kết bèo nhún trên trang phục. Cách kết hợp phụ kiện cũng được tiết chế để hình ảnh trông tinh tế, thanh lịch hơn trước công chúng. Đôi lúc, cô cũng trông quyến rũ, ma mị trong những bộ váy hở ngực táo bạo đi kèm lối trang điểm nhấn đậm đôi mắt. Sự thay đổi phong cách thời trang giúp Diễm My 9X thể hiện hình ảnh người phụ nữ trưởng thành. Những set đồ street style của người đẹp cũng được khán giả đánh giá cao về sự năng động, sành điệu. Cô luôn cập nhật nhanh các xu hướng thời trang mới, biến tấu phù hợp với phong cách cá nhân. Một chiếc váy đơn giản, phom dáng thanh lịch được cô tạo điểm nhấn sành điệu bằng cách kết hợp phụ kiện đồng điệu màu sắc. Trải qua thời gian dài để định hình phong cách cá nhân, Diễm My vẫn mãi nhớ về những chiếc váy mẹ từng may để làm động lực cố gắng hàng ngày.

