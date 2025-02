Diễn viên Minh Dự giả gái “xấu vô đối”

Mới đây, đạo diễn Lê Quốc Nam tố diễn viên Minh Dự "tác động vật lý" với Tú My - con gái của nam đạo diễn. Theo Znews, phía Minh Dự phủ nhận lời tố. Phía Tú My chia sẻ, cô và Minh Dự đã tranh cãi vì nhiều vấn đề liên quan đến vở diễn ở sân khấu. "Lúc đó anh Dự nổi giận nên đã đẩy ngã cái ghế để đứng dậy và ném mắt kính xuống đất. Sự việc đó chưa trúng người tôi", Tú My viết trên trang cá nhân. Minh Dự đang là diễn viên của sân khấu Thế giới Trẻ. Anh thường xuyên giả gái trong các vở kịch, trên màn ảnh. Mỗi khi vào vai người đẹp, Minh Dự khiến nhiều khán giả phải cười nghiêng ngả vì tạo hình "siêu xấu". Nam diễn viên hài không có lợi thế ngoại hình khi đóng nhân vật nữ.Minh Dự giả gái khi đóng cùng Minh Hằng. Khán giả không nhịn cười trước nhan sắc của Minh Dự trong tạo hình nữ giới. Minh Dự cùng BB Trần, Duy Khánh giả gái trong dự án âm nhạc của Hồ Ngọc Hà năm 2019. NSND Trần Minh Ngọc từng khen khả năng diễn xuất Minh Dự khi anh đóng nhân vật nữ. "Minh Dự rất giỏi trong việc hóa thân vào các nhân vật nữ. Ưu điểm là diễn sạch, không dùng hình thể ỏng ẹo, diêm dúa để chọc cười, ngôn từ cũng cho thấy có nghiên cứu, chọn lọc", NSND Trần Minh Ngọc chia sẻ trên Người Lao Động. Minh Dự từng chia sẻ trên Sở Hữu Trí Tuệ, anh nhiều lần hóa thân vai nữ, mà nam giả nữ cũng ngày càng nhiều, thể hiện không khéo sẽ gây khó chịu hoặc nhàm chán cho khán giả. Theo Minh Dự, khác với sân khấu, việc giả nữ trên phim dễ lộ yếu điểm, nếu hóa thân không khéo sẽ khó chinh phục khán giả. Xem video: "Minh Dự nói tiếng Anh". Nguồn FB Minh Dự

