Diễm My 9x tung thêm ảnh cưới trước thềm hôn lễ

Diễm My 9x - Vinh Nguyễn vừa khoe ảnh cưới chụp trong studio. Đôi uyên ương sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 21/12 sau lễ ăn hỏi ngày 16/12. Mới đây, Diễm My chia sẻ, cô giữ bí mật về váy cưới trong hôn lễ với Vinh Nguyễn. "Ngày trọng đại của cuộc đời, tôi muốn mình đẹp nhất, đặc biệt và khác ngày thường, phải làm chồng tôi thấy 'wow'. Tôi tự chọn váy để làm Vinh bất ngờ", Gia Đình và Xã Hội dẫn lời nữ diễn viên. Diễm My thử 10 mẫu váy cưới rồi quay lại với chiếc váy đầu tiên. Trong 1 tháng qua, vợ chồng Diễm My vừa chuẩn bị cho đám cưới vừa xây nhà. Căn nhà tân hôn do bố mẹ Vinh Nguyễn dành tặng hai con.Vợ chồng Diễm My tổ chức lễ ăn hỏi tại căn nhà tân hôn. Diễm My chia sẻ trên Vietnamnet, căn nhà đã xây xong phần lớn hạng mục, có thể ở ngay. Tuy nhiên, cặp đôi muốn hoàn thiện phần còn lại của ngôi nhà sau đám cưới rồi chung sống ở đây. Chia sẻ trên Người Lao Động, Diễm My cho biết, cô muốn tập trung chăm sóc gia đình, tập tành kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng sau đám cưới. "Nếu thấy mọi thứ ổn định rồi thì tôi sẽ quay lại với diễn xuất", Diễm My nói thêm. Xem video: "Hậu trường chụp ảnh của Diễm My". Nguồn FBNV

