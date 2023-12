Diệu Nhi “bóc phốt” cô dâu Diễm My 9x trong tiệc độc thân

Tối ngày 13/12, Diễm My 9x tổ chức tiệc độc thân. Nhiều sao Việt có mặt trong bữa tiệc này như: Diệu Nhi, Khả Ngân, Ngọc Thanh Tâm, Hoàng Oanh, Nhã Phương, Trang Hý, Adrian Anh Tuấn - Sơn Đoàn. Diệu Nhi “bóc phốt” Diễm My 9x là người hướng nội nhưng cầm loa phát biểu. Khả Ngân lại hài hước chia sẻ: "Cô dâu sắp đặt đèn sáng quá". Dàn sao Việt quậy tưng bừng trong tiệc độc thân của diễn viên Diễm My. Khả Ngân cho biết, dàn khách mời phút cuối phải uống bằng bình thay vì ly. Đã có gia đình, Diệu Nhi không tham gia bắt hoa cưới của Diễm My. Cô hài hước chia sẻ clip tập trung ăn uống trong khi cô dâu tung hoa cưới. "Người có gia đình đi ăn tiệc độc thân kiểu", Diệu Nhi viết. Theo Znews, hôn lễ của Diễm My diễn ra ngày 16/12, tiệc cưới được tổ chức ngày 21/12. Trong đám cưới của Diễm My, khách mời nam được yêu cầu mặc trang phục tông trắng hoặc đen, còn khách mời nữ diện trang phục tông đen hoặc pastel. Diễm My tung một số bộ ảnh cưới được thực hiện tại Australia. Cặp đôi chụp ảnh cưới tại Bảo tàng nghệ thuật ở Melbourne. Bảo tàng nghệ thuật ở Melbourne là một trong những nơi Diễm My được Vinh Nguyễn dẫn đi tham quan khi mới quen nhau. Xem video: "Hậu trường chụp ảnh của Diễm My". Nguồn FBNV

Tối ngày 13/12, Diễm My 9x tổ chức tiệc độc thân. Nhiều sao Việt có mặt trong bữa tiệc này như: Diệu Nhi, Khả Ngân, Ngọc Thanh Tâm, Hoàng Oanh, Nhã Phương, Trang Hý, Adrian Anh Tuấn - Sơn Đoàn. Diệu Nhi “bóc phốt” Diễm My 9x là người hướng nội nhưng cầm loa phát biểu. Khả Ngân lại hài hước chia sẻ: "Cô dâu sắp đặt đèn sáng quá". Dàn sao Việt quậy tưng bừng trong tiệc độc thân của diễn viên Diễm My. Khả Ngân cho biết, dàn khách mời phút cuối phải uống bằng bình thay vì ly. Đã có gia đình, Diệu Nhi không tham gia bắt hoa cưới của Diễm My. Cô hài hước chia sẻ clip tập trung ăn uống trong khi cô dâu tung hoa cưới. "Người có gia đình đi ăn tiệc độc thân kiểu", Diệu Nhi viết. Theo Znews, hôn lễ của Diễm My diễn ra ngày 16/12, tiệc cưới được tổ chức ngày 21/12. Trong đám cưới của Diễm My , khách mời nam được yêu cầu mặc trang phục tông trắng hoặc đen, còn khách mời nữ diện trang phục tông đen hoặc pastel. Diễm My tung một số bộ ảnh cưới được thực hiện tại Australia. Cặp đôi chụp ảnh cưới tại Bảo tàng nghệ thuật ở Melbourne. Bảo tàng nghệ thuật ở Melbourne là một trong những nơi Diễm My được Vinh Nguyễn dẫn đi tham quan khi mới quen nhau. Xem video: "Hậu trường chụp ảnh của Diễm My". Nguồn FBNV