Diễm My 9x tung thêm ảnh cưới khi hôn lễ cận kề

Diễm My 9x và Vinh Nguyễn chụp ảnh cưới ở Melbourne (Australia). Nơi này chính là địa điểm cặp đôi lần đầu gặp gỡ, sau đó hẹn hò. Ảnh: FBNV. Diễm My 9x diện váy trắng đơn giản. Cô và chồng sắp cưới ghi lại khoảnh khắc lãng mạn khi đi dạo. Ảnh: FBNV. Khoe bộ ảnh cưới, nữ diễn viên sinh năm 1990 viết: "Chúc mừng anh lên chức, từ bạn trai thành bạn đời của em". Ảnh: FBNV. Ảnh cưới của Diễm My nhận được nhiều lời khen ngợi. Ảnh: FBNV. Người đẹp có gần 1 năm để chuẩn bị cho hôn lễ. Ảnh: FBNV. Cặp đôi gửi tin nhắn mời cưới sau đó gửi thiệp cứng cho bạn bè. Ảnh chụp màn hình. Một khách mời hé lộ tin nhắn mời cưới đầy tinh tế của Diễm My. "Ngày trọng đại nhất trong cuộc đời em sắp diễn ra. 21/12 này em chính thức lên xe hoa về nhà chồng, chính thức kết thúc cuộc sống độc thân vẫy vùng tự do để bắt đầu một chương mới của cuộc đời trong sự vừa hồi hộp, vừa háo hức, vừa tò mò. Em trân trọng nâng niu mời chị đến chung vui với em và Vinh. Em và Vinh rất mong có chị trong đám cưới của tụi em. Sự hiện diện của chị sẽ khiến cho hôn lễ của em và Vinh trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết", Diễm My viết. Ảnh: Arttimes. Nữ diễn viên đang tập trung giữ vóc dáng thon gọn. Cô hài hước chia sẻ: "Bật chế độ “rau xanh” cho đến ngày hôm ấy". Ảnh: FBNV. Để giảm cân cấp tốc, Diễm My không đi ăn nhà hàng cùng chồng sắp cưới. Quyết định này được Vinh Nguyễn ủng hộ. Ảnh chụp màn hình. Nữ diễn viên tham dự các sự kiện khi hôn lễ cận kề. Ảnh: FBNV.Chồng sắp cưới của Diễm My bận rộn với công việc kinh doanh, các hoạt động thể thao trước thềm đám cưới. Ảnh: FBNV. Xem video: "Hậu trường chụp ảnh của Diễm My". Nguồn FBNV

