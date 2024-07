Diễm My 9x hoá nàng thơ, Khánh Vân khoe eo thon ở biển

Tin tức sao Việt 19/7: Diễm My 9x hóa nàng thơ xinh đẹp qua bộ ảnh. Ảnh: FB Vu Pham Diem My Hoa hậu Khánh Vân khoe vòng eo săn chắc ở bãi biển. Ảnh: FB Nguyễn Trần Khánh VânPhạm Quỳnh Anh chia sẻ bài viết mới chúc mừng sinh nhật con gái tròn 2 tuổi. Ảnh: FB Phạm Quỳnh Anh Bạch Lan Phương và diễn viên Huỳnh Anh chụp ảnh tình tứ ở Hạ Long. Ảnh: FB Bạch Lan Phương Diễn viên Mai Thu Huyền cùng chồng check in ở Postdam. Ảnh: FB Mai Thu Huyen Vợ chồng ca sĩ Thu Thuỷ chụp ảnh kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Ảnh: FB Nguyễn Thu Thuỷ Minh Triệu nỗ lực tập luyện để giữ vóc dáng ở tuổi trung niên. Ảnh: FB Pham Dinh Minh Trieu MC Thành Trung khoe ảnh chụp với con trai Bằng Kiều. Ảnh: FB Trung Thành Võ Đoan Trang đón kỳ nghỉ hè thư giãn bên gia đình. Ảnh: FB Doan Trang Lý Bình và Phương Trinh Jolie liên tục check-in hình ảnh trong chuyến đi Hàn Quốc. Ảnh: FB Lý BìnhXem video "Hậu trường chụp ảnh của Diễm My". Nguồn FBNV

