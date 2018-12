Đạo diễn từng ép sao nữ khỏa thân suốt 5 tiếng lại bị tố hiếp dâm

Giới giải trí Trung Quốc đang xôn xao vụ đạo diễn, diễn viên nổi tiếng Nữu Thừa Trạch cưỡng bức một nữ đồng nghiệp trong quá trình làm việc chung.

Bị tố cưỡng hiếp đồng nghiệp

Sự việc dấy lên từ chiều ngày 5/12, khi một phụ nữ tới trình diện đồn cảnh sát Đài Loan khai báo và đưa ra bằng chứng tố cáo cô đã bị Nữu Thừa Trạch lạm dụng.

Theo đó, nạn nhân là một nhân viên trong ê kíp sản xuất phim do Nữu Thừa Trạch là đạo diễn. Vào khoảng cuối tháng 11, Nữu Thừa Trạch bất ngờ hủy bỏ buổi họp tại phim trường, lý do đưa ra rằng tâm trạng không tốt. Sau đó, ông gọi nữ nhân viên này tới phòng riêng để nói chuyện.

Cô không hề nghi ngờ và chấp nhận lời đề nghị, tuy nhiên, chỉ sau một vài câu nói chuyện, Nữu Thừa Trạch bắt đầu có hành vi đồi bại và tấn công tình dục người phụ nữ này.

Cô khẳng định với cảnh sát mình bị cưỡng bức ngay trên ghế sofa. Bằng chứng đưa ra là những vết bầm tím khắp cơ thể và tổn thương mạnh về tinh thần. Thêm vào đó, phía bệnh viện cũng tuyên bố chứng thực rằng cô đã bị xâm hại tình dục.

Nữu Thừa Trạch bị phóng viên vây kín sau khi ra khỏi đồn cảnh sát.

Ngày 6/12, Sở cảnh sát Đại An (Đài Bắc, Đài Loan) đã gửi thư triệu tập Nữu Thừa Trạch, yêu cầu ông trình diện để điều tra. Tuy nhiên, Nữu Thừa Trạch cho rằng đây không phải là một vụ cưỡng bức, do cả ông và nạn nhân đều có cảm tình với nhau.

Ngay khi Nữu Thừa Trạch bước ra khỏi đồn cảnh sát, báo giới đã vây quanh để hỏi về sự việc. Ông cúi đầu xin lỗi trước công chúng nhưng cũng không thừa nhận tội trạng của bản thân. Khi có người liên lạc, Nữu Thừa Trạch lập tức thoái thác: “Tôi không bình luận, hiện rất bận”.

Một số fan hâm mộ của Nữu Thừa Trạch đã lên tiếng bảo vệ đạo diễn, thậm chí đổ cho nữ nhân viên kia cố tình quyến rũ, và quá dễ dãi khi đồng ý vào phòng riêng với một người đàn ông.

Hiện sự việc vẫn đang được cảnh sát điều tra.

Từng lợi dụng bạn diễn

Một trong những tin tức khá sốc khác của Nữu Thừa Trạch là chuyện thừa nhận bản thân nghiện rượu và sex đến mức phải tham gia một khóa học cai nghiện sex.

Chính ông cũng tiết lộ thêm rằng trong khoảng thời gian học, ông đã bị phân tán tư tưởng bởi đường cong tuyệt mĩ của nữ hướng dẫn viên. Sau đó ông quyết tâm thiền định nửa năm để tìm cách thỏa hiệp với trái tim ngập tràn dục vọng của mình.

Năm 2006 là giai đoạn tồi tệ nhất trong cuộc đời Nữu Thừa Trạch, khi đó, ông bị bạn gái bỏ, sự nghiệp xuống dốc..., vì thế, nam diễn viên bắt đầu cuộc sống thác loạn, chìm đắm trong tình dục và bia rượu.

Năm 2007, Nữu Thừa Trạch làm đạo diễn và thủ diễn chính trong phim What On Earth Have I Done Wrong? cùng với nữ diễn viên Kha Hoán Như. Nhưng tai tiếng ép buộc bạn diễn phải khỏa thân suốt 5 tiếng đồng hồ để quay phim đã khiến công chúng chỉ trích rất nhiều.

Nữ diễn viên Kha Hoán Như tuy đồng ý nhưng vẫn cảm thấy khó xử và lúng túng khi quay cảnh phim tới 5 tiếng cùng Nữu Thừa Trạch.

Cùng năm đó, tin đồn đạo diễn họ Nữu cưỡng hôn Trương Quân Ninh được đăng tải rầm rộ trên truyền thông. Khi đang quay cảnh hôn giữa hai diễn viên chính Trương Quân Ninh và Bành Vu Yến, Nữu Thừa Trạch bất ngờ xông lên "thị phạm" và khiến nữ diễn viên bị sốc.

Khi được phóng viên hỏi về chuyện này, ông trả lời: “Tôi nhớ mình đã hôn Bành Vu Yến và Triệu Tự Cường, nhưng tôi có hôn Trương Quân Ninh không nhỉ?”. Không chỉ vậy, ông còn tức giận nói với Trương Quân Ninh rằng: “Tôi sẽ không bao giờ làm việc với cô nữa”.

Sự nghiệp hoành tráng

Nữu Thừa Trạch sinh năm 1966 tại Đài Loan trong một gia đình giàu có. Ông chính thức bước chân vào nghệ thuật với vai trò diễn viên từ năm 9 tuổi.

Ngay khi mới 17 tuổi, nhờ bộ phim Gió rủ người tới, Nữu Thừa Trạch nhận được đề cử tại Kim Mã lần thứ 21 ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc. Nhưng sau đó ông lại chẳng có thêm được vai diễn nào và bắt đầu lãng phí thời gian của mình vào việc ăn chơi trác táng.

Mãi tới sau này, Nữu Thừa Trạch mới xuất hiện qua những vai phụ trong Bao Thanh Thiên, Hoa Mộc Lan, Sợi dây chuyền định mệnh...

Tháng 8/2002, ông sáng lập công ty sản xuất phim Hồng Đậu, và tham gia phim ảnh với vai trò đạo diễn. Bộ phim điện ảnh Monga của Nữu Thừa Trạch từng được chọn ứng thí tại giải Oscar năm 2010 trong hạng mục Phim nước ngoài hay nhất. Cũng nhờ bộ phim này, ông ẵm thêm giải thưởng điện ảnh Kim Mã cho Đạo diễn xuất sắc.

Bộ phim Love công chiếu năm 2012 của ông cũng gây được tiếng vang với công chúng khi quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng gồm Triệu Vy, Thư Kỳ và Triệu Hựu Đình. Cùng năm ấy, ông tiếp tục nhận giải Đạo diễn xuất sắc ở giải thưởng Kim Mã.