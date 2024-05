Danh tính nữ ca sĩ bị chỉ trích vì biểu diễn phản cảm

Gần đây, hình ảnh nữ ca sĩ Tlinh trong một đêm diễn đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng, bởi lẽ trang phục và phong cách biểu diễn của cô được cho là phản cảm. Không chỉ đứng trên sân khấu, Tlinh còn trườn ra sàn diễn, thực hiện các động tác khá gợi cảm. Đa số các ý kiến đều cho rằng Tlinh ăn mặc quá phản cảm, nhất là trên sân khấu có nhiều bạn trẻ còn là học sinh theo dõi. Nhiều bậc phụ huynh đã để lại những nhận xét bày tỏ sự phản đối với hình ảnh và phong cách biểu diễn này của Tlinh. Tlinh tên thật là Nguyễn Thảo Linh, sinh năm 2000 tại Hà Nội. Tlinh là một nữ ca sĩ, rapper trẻ tuổi đang thu hút nhiều sự chú ý trong thời gian gần đây. Nổi lên từ chương trình Rap Việt mùa đầu tiên, Tlinh nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi phong cách âm nhạc cá tính, cùng khả năng rap và sáng tác ấn tượng. Bước ra từ Rap Việt, Tlinh còn được chú ý khi hẹn hò với rapper MCK. Cả hai liên tục ra mắt sản phẩm chung như: "Em là châu báu", "Xích thêm chút", "Không cần cố". Có sự nghiệp thăng tiến, nữ rapper Tlinh còn vướng nhiều ồn ào về gu ăn mặc và phong cách âm nhạc. Một số khán giả cho rằng, hình ảnh ca sĩ xây dựng không phù hợp, có vũ đạo gợi cảm và trang phục hở bạo. Hình ảnh Tlinh đi diễn với trang phục cắt xẻ, khoe da thịt gây tranh cãi. Trong năm 2023, nữ rapper hoạt động sôi nổi và đạt nhiều thành tích như được đứng chung sân khấu với ngôi sao tỷ view Charlie Puth ở đại nhạc hội 8Wonder hồi tháng 7/2023, album Ái của nữ ca sĩ cũng lọt vào danh sách 25 album châu Á xuất sắc nhất năm 2023 do tạp chí New Musical Express (NME) đánh giá. Đặc biệt, tại lễ trao giải Làn sóng xanh 2023, Tlinh nhận đề cử ở 5 hạng mục và ca khúc "Nếu lúc đó" của cô giành giải Top 10 ca khúc được yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Người đẹp gốc Hà thành được công chúng đánh giá là tương lai của thế hệ rap Việt. Cô nàng nổi bật nhờ gương mặt tròn đầy, đôi mắt một mí đặc trưng và tươi trẻ căng đầy sức sống.

