Đặng Thanh Ngân và loạt hoa hậu bị chê kém tiếng Anh

Là đại diện Việt Nam ở Miss Supranational 2023 - Hoa hậu Siêu quốc gia, Đặng Thanh Ngân vừa trải qua vòng Supra Chat (trả lời phỏng vấn nhanh). Đáng chú ý, người đẹp bị chê nói tiếng Anh kém. Ảnh: Zing. Á hậu Thanh Ngân giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh kém lưu loát. Ngoài ra, khi nhận câu hỏi: “Điều gì ở hiện tại mà bạn ước là mình đã biết trước đó 5 năm?”, cô đáp lại bằng tiếng Việt. Câu trả lời sau đó được phiên dịch hỗ trợ. Ảnh: FBNV. Không chỉ Thanh Ngân bị chê kém tiếng Anh, nhiều mỹ nhân Việt cũng rơi vào trường hợp tương tự. Hoa hậu Đông Nam Á 2014 Thu Vũ là một trong số đó. Ảnh: Zing. Với vai trò giám khảo cuộc thi Mister International 2015, Thu Vũ đặt câu hỏi cho một thí sinh ở phần thi ứng xử. Tuy nhiên, người đẹp nói tiếng Anh đến hai lần nhưng MC cùng thí sinh đều không hiểu còn khán giả thì cười ồ lên. Chỉ đến khi một giám khảo khác nhắc lại câu hỏi của Thu Vũ: “What do you think is the essence of winning this pageant?" (Tạm dịch: Việc chiến thắng cuộc thi này có ý nghĩa như thế nào?) thì thí sinh mới trả lời được. Ảnh: Tiền Phong. Giữa ồn ào, Thu Vũ gửi lời xin lỗi và cảm ơn những người đã động viên cô. Hoa hậu Đông Nam Á 2014 thừa nhận thiếu sót của mình đồng thời bày tỏ sẽ cố gắng trau dồi, học hỏi thêm. Ảnh: Tiền Phong. Khi tham gia Miss Earth 2022 - Hoa hậu Trái đất 2022, đại diện Việt Nam Thạch Thu Thảo có phần giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khá ấp úng. Nhiều cư dân mạng chê người đẹp nói tiếng Anh kém dù cô đang là sinh viên ngành ngôn ngữ Anh. Ảnh: Miss Earth. Khi tham gia Miss Grand International 2020 - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2020, Á hậu Ngọc Thảo lộ hạn chế về khả năng tiếng Anh. Trong một clip chào hỏi với khán giả, người đẹp bị cư dân mạng chỉ ra các lỗi sai về ngữ pháp lẫn phát âm. Ảnh: Miss Grand International Trước những lời khen chê về khả năng ngoại ngữ, Ngọc Thảo cho biết, lưỡi cô hơi ngắn, nhiều khi nói tiếng Việt còn bị yếu một vài chỗ. Người đẹp cho biết, cô vẫn có thể nghe tiếng Anh nhưng để nói hay thì không được. Ảnh: FBNV. Khi tham gia Miss Universe 2016 - Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2016, Á hậu Lệ Hằng nhận được hỏi về cảm nhận ngay lúc này bằng tiếng Anh từ phóng viên. Đại diện Việt Nam tỏ vẻ không hiểu và hồn nhiên hỏi ngược lại phóng viên bằng tiếng Việt: "Cái gì?". Ảnh: Missosology. Đến với Hoa hậu Trái đất 2019, Á hậu Hoàng Hạnh thừa nhận ngoại ngữ không phải là thế mạnh của mình. Trước khi bước vào cuộc thi, cô thậm chí nhận về không ít lời chê bai nói tiếng Anh kém qua đoạn video giới thiệu. Trong hành trình thi đấu, cô tiếp tục lộ vốn ngoại ngữ hạn chế và tỏ ra né ống kính quốc tế. Trong chung kết Hoa hậu Trái đất 2019, Á hậu Hoàng Hạnh trượt top 20. Ảnh: Missosology. Xem video "Ngọc Thảo ở Hoa hậu Việt Nam 2020". Nguồn Yan

Là đại diện Việt Nam ở Miss Supranational 2023 - Hoa hậu Siêu quốc gia, Đặng Thanh Ngân vừa trải qua vòng Supra Chat (trả lời phỏng vấn nhanh). Đáng chú ý, người đẹp bị chê nói tiếng Anh kém. Ảnh: Zing. Á hậu Thanh Ngân giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh kém lưu loát. Ngoài ra, khi nhận câu hỏi: “Điều gì ở hiện tại mà bạn ước là mình đã biết trước đó 5 năm?”, cô đáp lại bằng tiếng Việt. Câu trả lời sau đó được phiên dịch hỗ trợ. Ảnh: FBNV. Không chỉ Thanh Ngân bị chê kém tiếng Anh , nhiều mỹ nhân Việt cũng rơi vào trường hợp tương tự. Hoa hậu Đông Nam Á 2014 Thu Vũ là một trong số đó. Ảnh: Zing. Với vai trò giám khảo cuộc thi Mister International 2015, Thu Vũ đặt câu hỏi cho một thí sinh ở phần thi ứng xử. Tuy nhiên, người đẹp nói tiếng Anh đến hai lần nhưng MC cùng thí sinh đều không hiểu còn khán giả thì cười ồ lên. Chỉ đến khi một giám khảo khác nhắc lại câu hỏi của Thu Vũ: “What do you think is the essence of winning this pageant?" (Tạm dịch: Việc chiến thắng cuộc thi này có ý nghĩa như thế nào?) thì thí sinh mới trả lời được. Ảnh: Tiền Phong. Giữa ồn ào, Thu Vũ gửi lời xin lỗi và cảm ơn những người đã động viên cô. Hoa hậu Đông Nam Á 2014 thừa nhận thiếu sót của mình đồng thời bày tỏ sẽ cố gắng trau dồi, học hỏi thêm. Ảnh: Tiền Phong. Khi tham gia Miss Earth 2022 - Hoa hậu Trái đất 2022, đại diện Việt Nam Thạch Thu Thảo có phần giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khá ấp úng. Nhiều cư dân mạng chê người đẹp nói tiếng Anh kém dù cô đang là sinh viên ngành ngôn ngữ Anh. Ảnh: Miss Earth. Khi tham gia Miss Grand International 2020 - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2020, Á hậu Ngọc Thảo lộ hạn chế về khả năng tiếng Anh. Trong một clip chào hỏi với khán giả, người đẹp bị cư dân mạng chỉ ra các lỗi sai về ngữ pháp lẫn phát âm. Ảnh: Miss Grand International Trước những lời khen chê về khả năng ngoại ngữ, Ngọc Thảo cho biết, lưỡi cô hơi ngắn, nhiều khi nói tiếng Việt còn bị yếu một vài chỗ. Người đẹp cho biết, cô vẫn có thể nghe tiếng Anh nhưng để nói hay thì không được. Ảnh: FBNV. Khi tham gia Miss Universe 2016 - Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2016, Á hậu Lệ Hằng nhận được hỏi về cảm nhận ngay lúc này bằng tiếng Anh từ phóng viên. Đại diện Việt Nam tỏ vẻ không hiểu và hồn nhiên hỏi ngược lại phóng viên bằng tiếng Việt: "Cái gì?". Ảnh: Missosology. Đến với Hoa hậu Trái đất 2019, Á hậu Hoàng Hạnh thừa nhận ngoại ngữ không phải là thế mạnh của mình. Trước khi bước vào cuộc thi, cô thậm chí nhận về không ít lời chê bai nói tiếng Anh kém qua đoạn video giới thiệu. Trong hành trình thi đấu, cô tiếp tục lộ vốn ngoại ngữ hạn chế và tỏ ra né ống kính quốc tế. Trong chung kết Hoa hậu Trái đất 2019, Á hậu Hoàng Hạnh trượt top 20. Ảnh: Missosology. Xem video "Ngọc Thảo ở Hoa hậu Việt Nam 2020". Nguồn Yan