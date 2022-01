Dàn trai xinh, gái đẹp hội tụ trong phim nối sóng “Mặt nạ gương”

“Anh có phải đàn ông không” là phim nối sóng “Mặt nạ gương”. Phim quy tụ dàn diễn viên trai xinh gái đẹp như: Tuấn Tú, Nhan Phúc Vinh, Hà Việt Dũng, Thúy An, Thanh Hương, Quỳnh Kool, Việt Hoa, Anh Phương. Ảnh: FB Tuấn Tú Trong phim nối sóng “Mặt nạ gương”, Tuấn Tú đóng vai ông bố hai con Duy Anh. Trước “Anh có phải đàn ông không”, Tuấn Tú góp mặt trong các phim “11 tháng 5 ngày”, “Về nhà đi con”. Ảnh: FB Tuấn Tú Trong “Anh có phải đàn ông không”, Tuấn Tú đóng cặp với Thúy An. Cô vào vai Thùy Dung. Ảnh: FB Tuấn Tú Thúy An là gương mặt không quá xa lạ với khán giả. Cô từng đóng "Người phán xử", "Giọt nước mắt muộn màng", "Những cô gái trong thành phố". Ảnh: FB Thúy An Anh Phương đóng con gái của Tuấn Tú và Thúy An trong phim mới. Ảnh: FB Anh Phương Ngoài đời, Anh Phương là con gái của NSND Trần Nhượng. Ảnh: FB Anh Phương Trong “Anh có phải đàn ông không”, Nhan Phúc Vinh vào vai chàng trai nhiều tiền lắm người yêu. Anh chia sẻ về vai diễn mới: "Đây là một anh chàng đào hoa, lăng nhăng và không muốn tiến tới hôn nhân. Mẫu đàn ông này có rất nhiều trên phim ảnh, nhưng điều quan trọng nhất là khi khán giả xem phim sẽ tin tôi là một người lăng nhăng và yêu đương không nghiêm túc". Ảnh: FB Nhan Phúc Vinh Năm 2020, Nhan Phúc Vinh được nhiều khán giả yêu thích khi đóng vai nam chính phim “Tình yêu và tham vọng". Ảnh: FB Nhan Phúc Vinh Việt Hoa và Hà Việt Dũng đóng cặp trong phim “Anh có phải đàn ông không”. Ảnh: FB Hà Việt Dũng Việt Hoa từng đóng Thiên Nga trong “Hương vị tình thân” còn Hà Việt Dũng từng vào vai Bình sở khanh trong “Hãy nói lời yêu”. Ảnh: FB Hà Việt Dũng Quỳnh Kool cũng tham gia phim “Anh có phải đàn ông không”. Qua ảnh hậu trường, cô diễn chung với Nhan Phúc Vinh. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam Ngoài Quỳnh Kool, Nhan Phúc Vinh còn có các cảnh quay với Thanh Hương. Hiện tại, Thanh Hương chưa bật mí về vai diễn mới. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam Theo Tiền Phong, Thu Quỳnh sẽ xuất hiện ở chặng sau của phim "Anh có phải đàn ông không”. Từ ngày 13/1/2022, "Anh có phải đàn ông không" sẽ lên sóng, thế sóng phim "Mặt nạ gương". Ảnh: FB Thu Quỳnh Xem video "Ngọc Lan ở hậu trường đóng phim Mặt nạ gương". Nguồn FBNV

“Anh có phải đàn ông không” là phim nối sóng “Mặt nạ gương”. Phim quy tụ dàn diễn viên trai xinh gái đẹp như: Tuấn Tú, Nhan Phúc Vinh, Hà Việt Dũng, Thúy An, Thanh Hương, Quỳnh Kool, Việt Hoa, Anh Phương. Ảnh: FB Tuấn Tú Trong phim nối sóng “Mặt nạ gương”, Tuấn Tú đóng vai ông bố hai con Duy Anh. Trước “Anh có phải đàn ông không”, Tuấn Tú góp mặt trong các phim “11 tháng 5 ngày”, “Về nhà đi con”. Ảnh: FB Tuấn Tú Trong “Anh có phải đàn ông không”, Tuấn Tú đóng cặp với Thúy An. Cô vào vai Thùy Dung. Ảnh: FB Tuấn Tú Thúy An là gương mặt không quá xa lạ với khán giả. Cô từng đóng "Người phán xử", "Giọt nước mắt muộn màng", "Những cô gái trong thành phố". Ảnh: FB Thúy An Anh Phương đóng con gái của Tuấn Tú và Thúy An trong phim mới. Ảnh: FB Anh Phương Ngoài đời, Anh Phương là con gái của NSND Trần Nhượng. Ảnh: FB Anh Phương Trong “Anh có phải đàn ông không”, Nhan Phúc Vinh vào vai chàng trai nhiều tiền lắm người yêu. Anh chia sẻ về vai diễn mới: "Đây là một anh chàng đào hoa, lăng nhăng và không muốn tiến tới hôn nhân. Mẫu đàn ông này có rất nhiều trên phim ảnh, nhưng điều quan trọng nhất là khi khán giả xem phim sẽ tin tôi là một người lăng nhăng và yêu đương không nghiêm túc". Ảnh: FB Nhan Phúc Vinh Năm 2020, Nhan Phúc Vinh được nhiều khán giả yêu thích khi đóng vai nam chính phim “Tình yêu và tham vọng". Ảnh: FB Nhan Phúc Vinh Việt Hoa và Hà Việt Dũng đóng cặp trong phim “Anh có phải đàn ông không”. Ảnh: FB Hà Việt Dũng Việt Hoa từng đóng Thiên Nga trong “Hương vị tình thân” còn Hà Việt Dũng từng vào vai Bình sở khanh trong “Hãy nói lời yêu”. Ảnh: FB Hà Việt Dũng Quỳnh Kool cũng tham gia phim “Anh có phải đàn ông không”. Qua ảnh hậu trường, cô diễn chung với Nhan Phúc Vinh. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam Ngoài Quỳnh Kool, Nhan Phúc Vinh còn có các cảnh quay với Thanh Hương. Hiện tại, Thanh Hương chưa bật mí về vai diễn mới. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam Theo Tiền Phong, Thu Quỳnh sẽ xuất hiện ở chặng sau của phim "Anh có phải đàn ông không”. Từ ngày 13/1/2022, "Anh có phải đàn ông không" sẽ lên sóng, thế sóng phim "Mặt nạ gương" . Ảnh: FB Thu Quỳnh Xem video "Ngọc Lan ở hậu trường đóng phim Mặt nạ gương". Nguồn FBNV