Dàn quán quân Vietnam Idol giờ ra sao?

Phương Vy là quán quân Vietnam Idol mùa đầu tiên (năm 2007). Rời cuộc thi, cô miệt mài hoạt động nghệ thuật. Phương Vy cho biết, nếu không có Vietnam Idol, cô đã không trở thành nghệ sĩ. “Có khi giờ này tôi đang ngồi ở nhà đơm áo cưới cho mẹ hay mở một cửa hàng bán đĩa CD", Phương Vy nói. Ảnh: Zing, FBNV. Năm 2015, Phương Vy lên xe hoa với ông xã người Mỹ làm trong lĩnh vực sản xuất phim ảnh. Quán quân Vietnam Idol 2007 cho hay sau khi kết hôn, tình cảm của cô và ông xã thậm chí sâu đậm hơn nhiều so với lúc mới yêu. Ảnh: FBNV. Năm 2008, Quốc Thiên bắt đầu gây chú ý khi trở thành quán quân Vietnam Idol. Giống Phương Vy, sau cuộc thi, Quốc Thiên vẫn ca hát. Ảnh: Thể Thao Văn Hóa. Nam ca sĩ sinh năm 1988 sửa mũi vì lý do phong thủy. Hiện tại, Quốc Thiên sở hữu vẻ ngoài nam tính, điển trai. Ảnh: FBNV. Uyên Linh đoạt danh hiệu quán quân Vietnam Idol 2010. Bước ra khỏi cuộc thi, cô có các bản hit như: Chỉ là giấc mơ, Bài hát của em, Cảm ơn tình yêu, Chờ người nơi ấy. Ảnh: Người Lao Động. Uyên Linh ngày càng quyến rũ. Hiện tại, cô kín tiếng về chuyện tình cảm. Ảnh: FBNV. Ya Suy trở thành quán quân Vietnam Idol 2012. Sau ồn ào đời tư năm 2014, anh ở ẩn. Ảnh: VTV. Ya Suy chia sẻ trên Zing năm 2020, anh hài lòng với cuộc sống ở quê nhà. Anh nói thêm: "Nhiều người không ngờ một ca sĩ lại đi làm những việc như trồng cà phê, nuôi gà, cắt cỏ... Họ cười khinh. Nhưng từ nhỏ, tôi đã gắn bó với những công việc này nên tôi vẫn mê nó, xem như cội nguồn và truyền thống cao quý của mình". Ảnh: FBNV. Ca sĩ Nhật Thủy là quán quân Vietnam Idol 2014. Sau cuộc thi, cô miệt mài đi hát. Ảnh: Zing. Năm 2017, Nhật Thủy kết hôn với Ngô Quỳnh. Vợ chồng nữ ca sĩ có hai con chung. Ảnh: FBNV. Quán quân Vietnam Idol 2015 là Trọng Hiếu. Tháng 3 vừa qua, anh gây chú ý khi đứng thứ 3 trong chung kết Eurovision Song Contest (Cuộc thi ca khúc Truyền hình châu Âu). Ảnh: An Ninh Thủ Đô. Trọng Hiếu theo đuổi hình ảnh thời trang phi giới tính và phá cách. Ảnh: FBNV. Janice Phương là quán quân Vietnam Idol 2016. Sau cuộc thi, cô im hơi lặng tiếng. Theo Dân Trí, Janice Phương kết hôn với nhạc công Minh Khuê. Ảnh: Vnmedia. Xem video: "PiaLinh thi Vietnam Idol 2023". Nguồn Vietnam Idol

