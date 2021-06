Dàn hoa hậu, á hậu chia sẻ điều gì về Hoa hậu Thu Thủy?

Nhận được thông tin Hoa hậu Thu Thủy qua đời, Hoa hậu Việt Nam 1996 - Nguyễn Thiên Nga đã có những trải lòng đầy xúc động về người tiền nhiệm của mình. Theo đó, trên trang cá nhân, Hoa hậu Thiên Nga bày tỏ: "Khi mình biết đến Thủy, nàng đã là Hoa hậu Việt Nam 1994. Có lẽ không ai trong cuộc thi hoa hậu năm 1996 tìm hiểu về đương kim Hoa hậu Việt Nam nhiều như mình. Tất nhiên là tìm hiểu trên báo chí thôi vì kẻ Nam người Bắc và phương tiện truyền thông thời ấy không hùng hậu như bây giờ. Lúc đó mình thích mọi thứ về cô hoa hậu này, gương mặt, dáng người, ăn nói, xuất thân...". Hoa hậu Thiên Nga nhớ lại mối lương duyên năm xưa: "Lần đầu tiên 2 người chạm mặt nhau chính là giây phút mình đăng quang trên sân khấu Nhà hát lớn Hà Nội và Thủy đến bên cạnh chúc mừng. So với những hình ảnh mình xem trước đó, ngoài đời Thủy đẹp hơn nhiều, cốt cách thanh cao, cực kỳ thu hút. Sau đó dù không gặp mặt hay nói chuyện nhiều, mình luôn thần tượng người tiền nhiệm của mình, một hoa hậu rất thông minh và sâu sắc". Với Thiên Nga, người tiền nhiệm của cô là một hoa hậu dám nghĩ, dám nói và dám làm, không ngừng hoàn thiện bản thân. Một người đẹp luôn làm người khác ngưỡng mộ vì thách thức mọi giới hạn, thách thức số phận và tạo dựng danh tiếng từ thực chất, tri thức, chứ không nhờ may mắn hay dựa dẫm đàn ông. Một hoa hậu rất khác biệt, ăn nói sắc sảo với những thành tích và sức thuyết phục có một không hai... Trên trang cá nhân của mình, Hoa hậu Việt Nam 1992 - Hà Kiều Anh gửi lời vĩnh biệt người bạn hồng nhan bạc mệnh, kèm theo đó là kỷ niệm khoảnh khắc Hà Kiều Anh chúc mừng Hoa hậu Thu Thuỷ khi cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1994. Có thể nói, Hà Kiều Anh xem Thu Thủy vừa là một người bạn vừa là một người kế nhiệm mà cô hết sức yêu mến, trân trọng cả về nhan sắc lẫn tri thức. Từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1994 cùng Thu Thủy, Á hậu Kim Chi cũng không giấu được sự ngỡ ngàng khi hay tin Hoa hậu Thu Thủy qua đời. Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 1994 nhớ lại kỷ niệm với người em hoa hậu: "Chúng mình với những kỷ niệm của cuộc thi và hình ảnh của em là một cô gái mảnh mai, nhẹ nhàng và ít nói... Cầu nguyện em ra đi thanh thản, linh hồn em an yên miền cực lạc". Hoa hậu Ngọc Hân thì chia sẻ rằng, tuy không có nhiều cơ hội được gặp gỡ và làm việc cùng nhau nhưng chị Thuỷ là một tấm gương với các thế hệ đàn em như Hân. Không chỉ xinh đẹp, chị Thuỷ còn là một người rất đa tài khi lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh, viết văn, làm báo, biên kịch phim... Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010 - Hoàng My bày tỏ sự trân trọng và khâm phục tới người chị đã khuất. Với cô, Hoa hậu Việt Nam 1994 là một vị giám khảo tài sắc, người phụ nữ tri thức, hiểu biết và đầy cá tính. Á hậu Huyền My bày tỏ: "My và đại gia đình Hoa hậu Việt Nam đều cảm thấy vô cùng tiếc thương trước những mất mát này. Hy vọng rằng chúng ta, những người ở lại sẽ sống chậm lại, biết nói lời yêu thương nhau mỗi ngày, để không phải hối tiếc điều gì khi có ai đó rời xa chúng ta”. Xem video "Hoa hậu Thu Thủy xinh đẹp đa tài". Nguồn Youtube/ Hoa hậu Việt Nam

Nhận được thông tin Hoa hậu Thu Thủy qua đời, Hoa hậu Việt Nam 1996 - Nguyễn Thiên Nga đã có những trải lòng đầy xúc động về người tiền nhiệm của mình. Theo đó, trên trang cá nhân, Hoa hậu Thiên Nga bày tỏ: "Khi mình biết đến Thủy, nàng đã là Hoa hậu Việt Nam 1994. Có lẽ không ai trong cuộc thi hoa hậu năm 1996 tìm hiểu về đương kim Hoa hậu Việt Nam nhiều như mình. Tất nhiên là tìm hiểu trên báo chí thôi vì kẻ Nam người Bắc và phương tiện truyền thông thời ấy không hùng hậu như bây giờ. Lúc đó mình thích mọi thứ về cô hoa hậu này, gương mặt, dáng người, ăn nói, xuất thân...". Hoa hậu Thiên Nga nhớ lại mối lương duyên năm xưa: "Lần đầu tiên 2 người chạm mặt nhau chính là giây phút mình đăng quang trên sân khấu Nhà hát lớn Hà Nội và Thủy đến bên cạnh chúc mừng. So với những hình ảnh mình xem trước đó, ngoài đời Thủy đẹp hơn nhiều, cốt cách thanh cao, cực kỳ thu hút. Sau đó dù không gặp mặt hay nói chuyện nhiều, mình luôn thần tượng người tiền nhiệm của mình, một hoa hậu rất thông minh và sâu sắc". Với Thiên Nga, người tiền nhiệm của cô là một hoa hậu dám nghĩ, dám nói và dám làm, không ngừng hoàn thiện bản thân. Một người đẹp luôn làm người khác ngưỡng mộ vì thách thức mọi giới hạn, thách thức số phận và tạo dựng danh tiếng từ thực chất, tri thức, chứ không nhờ may mắn hay dựa dẫm đàn ông. Một hoa hậu rất khác biệt, ăn nói sắc sảo với những thành tích và sức thuyết phục có một không hai... Trên trang cá nhân của mình, Hoa hậu Việt Nam 1992 - Hà Kiều Anh gửi lời vĩnh biệt người bạn hồng nhan bạc mệnh, kèm theo đó là kỷ niệm khoảnh khắc Hà Kiều Anh chúc mừng Hoa hậu Thu Thuỷ khi cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1994. Có thể nói, Hà Kiều Anh xem Thu Thủy vừa là một người bạn vừa là một người kế nhiệm mà cô hết sức yêu mến, trân trọng cả về nhan sắc lẫn tri thức. Từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1994 cùng Thu Thủy, Á hậu Kim Chi cũng không giấu được sự ngỡ ngàng khi hay tin Hoa hậu Thu Thủy qua đời. Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 1994 nhớ lại kỷ niệm với người em hoa hậu: "Chúng mình với những kỷ niệm của cuộc thi và hình ảnh của em là một cô gái mảnh mai, nhẹ nhàng và ít nói... Cầu nguyện em ra đi thanh thản, linh hồn em an yên miền cực lạc". Hoa hậu Ngọc Hân thì chia sẻ rằng, tuy không có nhiều cơ hội được gặp gỡ và làm việc cùng nhau nhưng chị Thuỷ là một tấm gương với các thế hệ đàn em như Hân. Không chỉ xinh đẹp, chị Thuỷ còn là một người rất đa tài khi lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh, viết văn, làm báo, biên kịch phim... Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010 - Hoàng My bày tỏ sự trân trọng và khâm phục tới người chị đã khuất. Với cô, Hoa hậu Việt Nam 1994 là một vị giám khảo tài sắc, người phụ nữ tri thức, hiểu biết và đầy cá tính. Á hậu Huyền My bày tỏ: "My và đại gia đình Hoa hậu Việt Nam đều cảm thấy vô cùng tiếc thương trước những mất mát này. Hy vọng rằng chúng ta, những người ở lại sẽ sống chậm lại, biết nói lời yêu thương nhau mỗi ngày, để không phải hối tiếc điều gì khi có ai đó rời xa chúng ta”. Xem video "Hoa hậu Thu Thủy xinh đẹp đa tài". Nguồn Youtube/ Hoa hậu Việt Nam