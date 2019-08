Dàn diễn viên 'Vườn sao băng': Người chết oan khuất, người bị chồng trẻ phản bội

Đầu năm 2009, Boys Over Flowers - Vườn sao băng phiên bản Hàn lên sóng và gây sốt châu Á với dàn diễn viên trai xinh gái đẹp như Lee Min Ho, Goo Hye Sun, Kim Bum... Một thập kỷ trôi qua, khán giả vẫn nhớ và yêu thích bộ phim này nhưng cuộc đời của dàn diễn viên lại có không ít thăng trầm.

Goo Hye Sun - Geum Jan Di

Thời điểm góp mặt trong Vườn sao băng, Goo Hye Sun đã 25 tuổi nhưng với nét đẹp và phong cách diễn tự nhiên, cô hóa thân trọn vẹn thành một nữ sinh trung học tên Geum Jan Di, xoay quanh cô là 4 chàng trai con nhà giàu điển trai F4.

Vườn sao băng kết thúc, Goo Hye Sun liên tục khẳng định hình ảnh nghệ sĩ đa năng của Hàn Quốc khi đảm nhận nhiều vai trò, từ diễn viên, đạo diễn cho đến nhạc sĩ, họa sĩ... Ngoài ra, nữ diễn viên cũng phát triển sự nghiệp diễn xuất của mình bằng loạt vai chính trong Take care of us, Captain, Angen Eyes, Blood...

Năm 2016, Goo Hye Sun kết hôn với chồng trẻ kém tuổi Ahn Jae Hyun. Cả hai bén duyên sau khi tham gia phim Blood dù dự án này bị chê tơi tả. Từ lúc yêu đến khi về chung một nhà, cả hai nhận được sự ủng hộ từ khán giả xứ Hàn bởi tình yêu ngôn tình của mình. Tuy nhiên, sáng 18/8 vừa rồi, Goo Hye Sun bất ngờ tuyên bố cô và chồng trẻ sẽ ly hôn sau 3 năm chung sống. Thông tin này khiến showbiz Hàn Quốc và châu Á ngỡ ngàng bởi chỉ cách đó không lâu, cả hai vẫn còn thể hiện sự ngọt ngào của mình trên phương tiện truyền thông. Sau khi tin tức ly hôn được công bố, hàng loạt tin đồn xuất hiện và trong số đó, thông tin Goo Hye Sun bị chồng trẻ "cắm sừng", ngoại tình với CEO của HB Entertainment - công ty quản lý của mình khiến công chúng phẫn nộ. Lee Min Ho - Goo Joon Pyo Đóng cặp với Goo Hye Sun trong Vườn sao băng là Lee Min Ho. Nam diễn viên điển trai vào vai Goo Jun Pyo - trưởng nhóm F4 và là một chàng công tử chính hiệu, cao ngạo và xem thường những người xung quanh. Nếu trong phim, Lee Min Ho giàu có và quyền lực bao nhiêu thì ngoài đời, sự nghiệp của anh cũng không kém cạnh. Lee Min Ho là một trong những ngôi sao quyền lực của làng giải trí Hàn Quốc với khối tài sản khổng lồ. Nam diễn viên trở thành nam thần được yêu thích của châu Á, liên tục tham gia các bộ phim như City Hunter, Heirs, Huyền thoại biển xanh... Nhiều năm liền, Lee Min Ho là ngôi sao đắt giá, sở hữu những hợp đồng quảng cáo với mức thù lao có khi đến 205 tỷ đồng, cát-xê đóng phim là 1,4 tỷ đồng cho mỗi tập và nếu mời nam diễn viên dự sự kiện, ban tổ chức phải chi khoảng 17 tỷ đồng. Về cuộc sống cá nhân, nam diễn viên từng hẹn hò với "thư ký Kim" Park Min Young vào năm 2011 nhưng mối quan hệ của cặp đôi không kéo dài. Năm 2017, Lee Min Ho công khai tình cảm với Suzy nhưng cũng đường ai nấy đi sau đó. Hiện tại, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Lee Min Ho đã trở lại với công việc và chuẩn bị cho các dự án mới của mình. Kim Hyun Joong - Yoon Ji Hoon Trong Vườn sao băng, một mỹ nam được yêu thích không hề kém cạnh Lee Min Ho là Kim Hyun Joong với vai diễn Yoon Ji Hoon - một chàng công tử có tính tình điềm đạm, ôn nhu và rất tình cảm. Thế nhưng, đời tư của Kim Hyun Joong lại có nhiều bê bối khiến hình ảnh của anh trong mắt khán giả bị xấu đi khá nhiều. Năm 2014, nam diễn viên vướng bê bối hành hung bạn gái, phủi bỏ trách nhiệm khi cô mang thai. Tuy nhiên, Kim Hyun Joong đã đâm đơn kiện tình cũ vì tội gian lận, vu khống và vụ việc này kéo dài nhiều năm khiến sự nghiệp nam diễn viên "đóng băng". Cuối cùng, Kim Hyun Joong thắng kiện nhưng thiện cảm của khán giả dành cho nam diễn viên không còn. Không chỉ vậy, Kim Hyun Joong còn bị treo bằng lái vì ngủ gật và uống rượu khi đang lái xe. Sau hàng loạt ồn ào, nam diễn viên trở lại với vai diễn trong When time stopped nhưng không gây tiếng vang. Kim Bum - So Yi Jung Không có nhiều đất diễn như 3 cái tên trên nhưng Kim Bum lại được yêu mến nhờ vai diễn "chàng gốm" So Ji Yung. Tuy nhiên, vai diễn này lại trở thành cái bóng quá lớn mà đến hiện tại, nam diễn viên điển trai vẫn không thể vượt qua dù tham gia nhiều dự án như Detective K, That winter, the wind blows... Đường tình duyên của Kim Bum cũng lận đận không kém Lee Min Ho khi nam diễn viên từng hẹn hò với Moon Geun Young nhưng cả hai đã chia tay vào năm 2014. Đến năm 2018, cặp đôi Kim Bum - Oh Yeon Seo chính thức công khai tình cảm nhưng cả hai chỉ ở bên nhau được 10 tháng rồi đường ai nấy đi. Hiện tại, Kim Bum vẫn đang nỗ lực phát triển sự nghiệp và vượt qua cái bóng của Vườn sao băng. Kim Joon - Song Woo Bin Có lẽ Kim Joon là người kém may mắn hơn hẳn 3 chàng trai trong nhóm F4 của Vườn sao băng. Xuất thân là thành viên nhóm nhạc T-Max, Kim Joon vào vai Song Woo Bin trong phim và nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả. Thế nhưng, sau khi phim kết thúc, sự nghiệp của Kim Joon chững lại và không phát triển thêm, các dự án của anh cũng không được để ý nhiều ngoài Endless love (đóng cặp với Hwang Jung Eum). Năm 2015, Kim Joon tuyên bố giải nghệ. Tháng 6/2018, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nam diễn viên đã bí mật kết hôn và có một cô con gái. Jang Ja Yeon Trong dàn diễn viên của Vườn sao băng, Jang Ja Yeon là người có số phận bi thảm nhất. Năm 29 tuổi, nữ diễn viên xinh đẹp vào vai một nữ sinh trong nhóm con nhà giàu chảnh chọe, thường xuyên bắt nạt Geum Jan Di và tạo sự chú ý với nhóm F4. Những tưởng sau Vườn sao băng, cô sẽ có cơ hội phát triển tên tuổi của bản thân nhưng không, nữ diễn viên tự tử vì bị ép làm nô lệ tình dục gây chấn động showbiz châu Á. Cụ thể, Jang Ja Yeon để lại di thư, tiết lộ mình bị ép phục vụ nhiều đại gia, nhân vật có "máu mặt". Đầu năm 2019, vụ án này được tái điều tra và nhận được sự chú ý từ khán giả xứ Hàn, đa số đều trông chờ những kẻ gián tiếp đẩy Jang Ja Yeon vào chỗ chết sẽ sớm bị đưa ra ánh sáng.



Tuy nhiên, vụ án đã trôi qua 10 năm, những chứng cứ và các vấn đề tồn đọng không có lời giải thích rõ ràng nên cuối cùng, vụ việc đã vĩnh viễn khép lại và cái chết của Jang Ja Yeon vẫn là ẩn số.