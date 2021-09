Dàn diễn viên phim “Người phán xử” giờ ra sao?

Theo Giadinhnet, ngày 14/9, tại phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi). Tại phiên họp này, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội cho rằng cần quy định rõ, chi tiết hơn về nội dung và hành vi nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh. Đáng chú ý, Thiếu tướng Lê Tấn Tới chia sẻ: "Điển hình, sau khi VTV chiếu phim “ Người phán xử” thì tình hình các băng ổ nhóm tội phạm "xã hội đen" xảy ra rất nhiều. Đất nước chúng ta quản lý xã hội bằng pháp luật, nhưng trong phim thì pháp luật không giải quyết được, mà đưa cho ông trùm làm người phán xử, kể cả phán xử lực lượng công an. Phán xử tất cả. Mà phim đó chiếu trên giờ vàng thì ai chịu trách nhiệm về vấn đề này?". Ảnh: VTV “Người phán xử” lên sóng năm 2017, thuộc thể loại hình sự, với nhân vật trung tâm là ông trùm thế giới ngầm Phan Quân. Phim do ba đạo diễn thực hiện gồm Khải Anh, Mai Hiền và Danh Dũng. Dàn diễn viên phim “Người phán xử” gồm nhiều nghệ sĩ gạo cội và diễn viên trẻ tài năng như: NSND Hoàng Dũng, NSND Trung Anh, Việt Anh, Hồng Đăng….Ảnh: VTV Với kinh nghiệm diễn xuất dày dặn, nghệ sĩ Hoàng Dũng diễn xuất sắc vai ông trùm Phan Quân. Nhờ vai Phan Quân, ông đoạt giải Diễn viên nam ấn tượng tại VTV Awards. Năm 2019 tiếp tục được xem là năm thành công của nghệ sĩ Hoàng Dũng khi ông đóng 2 bộ phim truyền hình “Về nhà đi con” và “Sinh tử”. Năm 2020, nghệ sĩ Hoàng Dũng tham gia phim truyền hình “Trở về giữa yêu thương” và phim điện ảnh “Gái già lắm chiêu V”. Chiều ngày 14/2/2021, NSND Hoàng Dũng qua đời. Khi đóng vai Lương Bổng trong “Người phán xử”, NSND Trung Anh "lột xác", thoát khỏi cái bóng những vai diễn hiền lành, kham khổ trước đó. Sau vai Lương Bổng, Trung Anh tiếp tục gây bất ngờ với vai ông Sơn trong “Về nhà đi con” năm 2019. Lần này, anh bộc lộ hết khả năng diễn xuất khiến khán giả phải khóc cùng anh. Sau khi "Về nhà đi con" kết thúc, "bố Sơn" được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân vào tháng 8/2019. Ảnh: Dân Việt, Zing, Lao động Trong “Người phán xử”, Việt Anh vào vai Phan Hải - con trai Phan Quân. Sau vai diễn này, anh tiếp tục gây ấn tượng khi đóng “Sinh tử”, “Mê cung”, "Hướng dương ngược nắng". Việt Anh ly hôn lần 2 năm 2019. Cũng trong năm 2019, nam diễn viên quyết định dao kéo gương mặt nhưng bị chê nhiều hơn khen. Ảnh: VTV Sau vai diễn Lê Thành trong “Người phán xử”, Hồng Đăng tiếp tục đóng phim truyền hình. Anh góp mặt trong các bộ phim "Cả một đời ân oán", "Những ngày không quên", "Mê cung", "Hoa hồng trên ngực trái", "Hướng dương ngược nắng". Gần đây, Hồng Đăng có tên trong danh sách 99 nghệ sĩ được hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi COVID-19 với số tiền 3.710.000 đồng mỗi người. Tuy nhiên, anh sẽ gửi lại tiền hỗ trợ cho nhà hát để giúp đỡ những đồng nghiệp bị ảnh hưởng nhiều hơn. Ảnh: VTV Sau vai Phan Hương trong “Người phán xử”, sự nghiệp của Thanh Hương lên như diều gặp gió. Cô có những vai thứ, phụ ấn tượng trong các phim như “Quỳnh búp bê”, “Thương nhớ ở ai”, “Hướng dương ngược nắng”, “Nàng dâu order”. Cách đây không lâu, Thanh Hương lần đầu có vai chính và được đánh giá cao khi đóng “Mùa hoa tìm lại”. Mờ nhạt với vai giang hồ trong “Người phán xử”, Nguyễn Mạnh Hùng (trái) gây xôn xao khi bị khởi tố về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào năm 2018. Theo cơ quan điều tra, Mạnh Hùng mạo nhận là võ sư dạy trong lực lượng Công an để lừa “chạy việc”. Xem trailer phim Người phán xử. Nguồn VTV

Theo Giadinhnet, ngày 14/9, tại phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi). Tại phiên họp này, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội cho rằng cần quy định rõ, chi tiết hơn về nội dung và hành vi nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh. Đáng chú ý, Thiếu tướng Lê Tấn Tới chia sẻ: "Điển hình, sau khi VTV chiếu phim “ Người phán xử” thì tình hình các băng ổ nhóm tội phạm "xã hội đen" xảy ra rất nhiều. Đất nước chúng ta quản lý xã hội bằng pháp luật, nhưng trong phim thì pháp luật không giải quyết được, mà đưa cho ông trùm làm người phán xử, kể cả phán xử lực lượng công an. Phán xử tất cả. Mà phim đó chiếu trên giờ vàng thì ai chịu trách nhiệm về vấn đề này?". Ảnh: VTV “Người phán xử” lên sóng năm 2017, thuộc thể loại hình sự, với nhân vật trung tâm là ông trùm thế giới ngầm Phan Quân. Phim do ba đạo diễn thực hiện gồm Khải Anh, Mai Hiền và Danh Dũng. Dàn diễn viên phim “Người phán xử” gồm nhiều nghệ sĩ gạo cội và diễn viên trẻ tài năng như: NSND Hoàng Dũng, NSND Trung Anh, Việt Anh, Hồng Đăng….Ảnh: VTV Với kinh nghiệm diễn xuất dày dặn, nghệ sĩ Hoàng Dũng diễn xuất sắc vai ông trùm Phan Quân . Nhờ vai Phan Quân, ông đoạt giải Diễn viên nam ấn tượng tại VTV Awards. Năm 2019 tiếp tục được xem là năm thành công của nghệ sĩ Hoàng Dũng khi ông đóng 2 bộ phim truyền hình “Về nhà đi con” và “Sinh tử”. Năm 2020, nghệ sĩ Hoàng Dũng tham gia phim truyền hình “Trở về giữa yêu thương” và phim điện ảnh “Gái già lắm chiêu V”. Chiều ngày 14/2/2021, NSND Hoàng Dũng qua đời. Khi đóng vai Lương Bổng trong “Người phán xử”, NSND Trung Anh "lột xác", thoát khỏi cái bóng những vai diễn hiền lành, kham khổ trước đó. Sau vai Lương Bổng, Trung Anh tiếp tục gây bất ngờ với vai ông Sơn trong “Về nhà đi con” năm 2019. Lần này, anh bộc lộ hết khả năng diễn xuất khiến khán giả phải khóc cùng anh. Sau khi "Về nhà đi con" kết thúc, "bố Sơn" được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân vào tháng 8/2019. Ảnh: Dân Việt, Zing, Lao động Trong “Người phán xử”, Việt Anh vào vai Phan Hải - con trai Phan Quân. Sau vai diễn này, anh tiếp tục gây ấn tượng khi đóng “Sinh tử”, “Mê cung”, "Hướng dương ngược nắng". Việt Anh ly hôn lần 2 năm 2019. Cũng trong năm 2019, nam diễn viên quyết định dao kéo gương mặt nhưng bị chê nhiều hơn khen. Ảnh: VTV Sau vai diễn Lê Thành trong “Người phán xử”, Hồng Đăng tiếp tục đóng phim truyền hình. Anh góp mặt trong các bộ phim "Cả một đời ân oán", "Những ngày không quên", "Mê cung", "Hoa hồng trên ngực trái", "Hướng dương ngược nắng". Gần đây, Hồng Đăng có tên trong danh sách 99 nghệ sĩ được hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi COVID-19 với số tiền 3.710.000 đồng mỗi người. Tuy nhiên, anh sẽ gửi lại tiền hỗ trợ cho nhà hát để giúp đỡ những đồng nghiệp bị ảnh hưởng nhiều hơn. Ảnh: VTV Sau vai Phan Hương trong “Người phán xử”, sự nghiệp của Thanh Hương lên như diều gặp gió. Cô có những vai thứ, phụ ấn tượng trong các phim như “Quỳnh búp bê”, “Thương nhớ ở ai”, “Hướng dương ngược nắng”, “Nàng dâu order”. Cách đây không lâu, Thanh Hương lần đầu có vai chính và được đánh giá cao khi đóng “Mùa hoa tìm lại”. Mờ nhạt với vai giang hồ trong “Người phán xử”, Nguyễn Mạnh Hùng (trái) gây xôn xao khi bị khởi tố về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào năm 2018. Theo cơ quan điều tra, Mạnh Hùng mạo nhận là võ sư dạy trong lực lượng Công an để lừa “chạy việc”. Xem trailer phim Người phán xử. Nguồn VTV