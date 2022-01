Dàn chân dài thi Vietnam's Next Top Model 2011 giờ ra sao?

Người mẫu Nguyễn Tuyết lọt top 6 cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2011. Sau cuộc thi, cô có hai năm hoạt động tại TP HCM trước khi về lại Hà Nội để ở gần gia đình. Ảnh: Vietnamnet Mới đây, Nguyễn Tuyết qua đời vì tai nạn ở tuổi 29. Sự ra đi của cô khiến các thí sinh Vietnam's Next Top Model 2011 rất thương tiếc. Ảnh: FBNV Ở cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2011, Hoàng Thùy là chân dài đoạt giải quán quân. Sau cuộc thi, cô đắt show trong nước và quốc tế. Ảnh: FBNV Năm 2017, Hoàng Thùy đoạt giải Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Năm 2019, cô lọt top 20 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới. Ảnh: FBNV Hoàng Thùy từng hẹn hò một chàng trai ngoại quốc. Hiện tại, nàng á hậu kín tiếng về chuyện tình cảm. Ảnh: FBNV Trà My là á quân Vietnam’s Next Top Model 2011. Cô công khai mối quan hệ tình cảm với bạn trai hơn 15 tuổi vào năm 2014. Một thời gian sau, Trà My không chia sẻ đời tư. Ảnh: VTC Trà My vẫn theo đuổi nghề người mẫu. Ảnh: Zing Lê Thúy lọt top 3 Vietnam’s Next Top Model 2011. Sau cuộc thi, cô hoạt động người mẫu chuyên nghiệp. Ảnh: FBNV Năm 2015, Lê Thúy kết hôn với diễn viên kiêm nhà thiết kế mỹ thuật phim ảnh Đỗ An. Cặp đôi sống hạnh phúc những năm qua. Ảnh: FBNV Thùy Trang lọt top 4 Vietnam's Next Top Model 2011. Sau cuộc thi, cô “chinh phục” các sàn diễn thời trang quốc tế. Ảnh: Gia đình Việt Nam Năm 2020, chia sẻ với Zing, Thùy Trang cho biết, cô có bạn trai, cả hai yêu nhau đã được 4 năm. Ảnh: Zing Thùy Dương lọt top 9 Vietnam’s Next Top Model 2011. Năm 2017, cô tham gia Vietnam’s Next Top mùa All Stars và giành ngôi Á quân. Ảnh: FBNV Thùy Dương từng có mối tình 2 năm với doanh nhân người Mỹ. Gần đây, cô hẹn hò người mẫu Việt kiều Canada Michael Trương. Ảnh: FBNV Xem video "Lê Thúy catwalk". Nguồn Đỗ Mạnh Cường

Người mẫu Nguyễn Tuyết lọt top 6 cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2011. Sau cuộc thi, cô có hai năm hoạt động tại TP HCM trước khi về lại Hà Nội để ở gần gia đình. Ảnh: Vietnamnet Mới đây, Nguyễn Tuyết qua đời vì tai nạn ở tuổi 29. Sự ra đi của cô khiến các thí sinh Vietnam's Next Top Model 2011 rất thương tiếc. Ảnh: FBNV Ở cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2011 , Hoàng Thùy là chân dài đoạt giải quán quân. Sau cuộc thi, cô đắt show trong nước và quốc tế. Ảnh: FBNV Năm 2017, Hoàng Thùy đoạt giải Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Năm 2019, cô lọt top 20 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới. Ảnh: FBNV Hoàng Thùy từng hẹn hò một chàng trai ngoại quốc. Hiện tại, nàng á hậu kín tiếng về chuyện tình cảm. Ảnh: FBNV Trà My là á quân Vietnam’s Next Top Model 2011. Cô công khai mối quan hệ tình cảm với bạn trai hơn 15 tuổi vào năm 2014. Một thời gian sau, Trà My không chia sẻ đời tư. Ảnh: VTC Trà My vẫn theo đuổi nghề người mẫu. Ảnh: Zing Lê Thúy lọt top 3 Vietnam’s Next Top Model 2011. Sau cuộc thi, cô hoạt động người mẫu chuyên nghiệp. Ảnh: FBNV Năm 2015, Lê Thúy kết hôn với diễn viên kiêm nhà thiết kế mỹ thuật phim ảnh Đỗ An. Cặp đôi sống hạnh phúc những năm qua. Ảnh: FBNV Thùy Trang lọt top 4 Vietnam's Next Top Model 2011. Sau cuộc thi, cô “chinh phục” các sàn diễn thời trang quốc tế. Ảnh: Gia đình Việt Nam Năm 2020, chia sẻ với Zing, Thùy Trang cho biết, cô có bạn trai, cả hai yêu nhau đã được 4 năm. Ảnh: Zing Thùy Dương lọt top 9 Vietnam’s Next Top Model 2011. Năm 2017, cô tham gia Vietnam’s Next Top mùa All Stars và giành ngôi Á quân. Ảnh: FBNV Thùy Dương từng có mối tình 2 năm với doanh nhân người Mỹ. Gần đây, cô hẹn hò người mẫu Việt kiều Canada Michael Trương. Ảnh: FBNV Xem video "Lê Thúy catwalk". Nguồn Đỗ Mạnh Cường