Cường Đôla khoe trình tiếng Anh 'đỉnh' của Subeo khi tập thuyết trình tại nhà

Là nhóc tì được chú ý ngay từ lúc mới sinh ra đến nay, Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà và Cường Đôla ngày càng khiến công chúng yêu mến hơn vì càng lớn càng điển trai, ngoan ngoãn. Dù cả hai bố mẹ đã chia tay và đều bận rộn nhưng có vẻ như Subeo vẫn được chăm sóc tốt, cậu nhóc còn rất thông minh và học giỏi, khiến bố mẹ vô cùng tự hào.



Mới đây, doanh nhân Cường Đôla đã chia sẻ một đoạn clip quay lại cảnh Subeo nói tiếng Anh trôi chảy với tâm trạng rất phấn khích. Trong clip, cậu bé Subeo ngồi trên chiếc giường và thuyết trình bằng tiếng Anh với chủ đề 'Why are the beds soft?' (Tại sao những chiếc giường lại mềm mại?).

Người xem không khỏi ngạc nhiên khi mới 9 tuổi nhưng Subeo đã hoàn thành một bài thuyết trình rất rõ ràng, lập luận logic và đưa ra dẫn chứng cụ thể. Khi bắt đầu với mỗi lập luận, Subeo còn biết cách dùng các từ nối và sắp xếp các ý sao cho thuyết phục người nghe.

Ngoài ra, con trai của Cường Đôla còn phát âm theo ngữ điệu của người nước ngoài, sử dụng ngôn ngữ cơ thể rất tự tin và có những biểu cảm để làm bài thuyết trình của mình sinh động hơn.

Phía dưới phần bình luận, rất nhiều cư dân mạng đã dành lời khen cho Subeo về khả năng tiếng Anh trôi chảy như người bản địa và sự thông minh của cậu bé. Một số người cũng khen ngợi bố mẹ Hà Hồ và Cường Đôla vì có sự đầu tư giáo dục đúng đắn, giúp Subeo có kỹ năng ngoại ngữ và giao tiếp tốt ngay từ lúc còn nhỏ là điều nên học hỏi. Bên cạnh đó, một số cư dân mạng cũng cho rằng vì mẹ của Subeo thì nói tiếng Anh như gió, bố cũng là doanh nhân nên cậu bé được như thế này cũng là điều đương nhiên.