Cuộc sống giản dị của Giang Còi trước khi bị ung thư qua đời

Đằng sau ánh đèn sân khấu, cố nghệ sĩ Giang Còi có cuộc sống giản dị, gần gũi như chính các vai diễn hiền lành, chân chất của anh. Thời gian không đi quay, cố nghệ sĩ sinh năm 1962 hóa người nông dân thực thụ, dành thời gian chăm sóc khu vườn nhiều cây cối, nuôi gia súc gia cầm, đào ao thả cá... trong cơ ngơi ở ngoại thành Hà Nội. Anh chia sẻ quyết định dũng cảm bỏ phố về quê để bớt bon chen, thôi mệt mỏi. "Từ thành phố về chốn đồng quê sinh sống, ta mới ngộ ra rằng ở đâu rồi cũng vất vả như nhau, chỉ có phần thưởng cho người dũng cảm là khác biệt. Làm vườn cũng phải học kỹ lắm, đó là công việc để giỏi phải học cả đời, người ta nói "Lão nông chi điền" là vậy...", cố nghệ sĩ chia sẻ trên trang Fanpage Facebook cá nhân. Nam nghệ sĩ cùng các con làm blog chia sẻ về cuộc sống giản dị cũng như kinh nghiệm chăm sóc vườn ao chuồng. Giang Còi xắn tay làm bất kể việc gì của một người nông dân. Các đồ đạc trong gia đình bị hỏng, anh cũng mày mò sửa cho bằng được. Anh thường xuyên gửi tặng người thân, bạn bè và đồng nghiệp những món quà dân dã do chính mình làm ra. "Có món gì ngon, tôi cũng muốn làm thiết đãi bạn bè. Thường, tôi hay gọi bạn bè sang nhà cùng thưởng thức. Bà con cả làng, cả huyện đều biết nhà tôi và thường xuyên ghé chơi", Giang Còi cho biết. Khoảnh khắc hạnh phúc giản đơn của cố nghệ sĩ bên con cháu. Trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, anh có 4 người con. Các con đều do một tay anh chăm sóc.Giang Còi qua đời nhưng hình ảnh giản dị, gần gũi của anh sẽ còn mãi trong lòng khán giả. Xem video "Giang Còi tiết lộ lý do bỏ phố về quê". Nguồn VTV1:

