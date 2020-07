Cuộc sống độc thân của tài tử triệu người mê Lý Hùng

Khi còn trẻ, với vẻ lãng tử, nam diễn viên Lý Hùng là mẫu đàn ông khiến nhiều cô gái mơ ước. Ảnh: PLO Tài tử sinh năm 1969 từng yêu Y Phụng trong 4 năm. Nhắc đến cuộc tình này, Lý Hùng cho biết cả hai có duyên nhưng không có phận. Ảnh: Dân Việt Y Phụng không thừa nhận từng yêu Lý Hùng. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên không trọn vẹn, cô đã tìm được bến đỗ hạnh phúc mới. Ảnh: Dân Việt Lý Hùng từng vướng nghi vấn phim giả tình thật với Diễm Hương. Tuy nhiên, anh khẳng định cả hai chỉ là bạn bè. Ảnh: PLO Ở tuổi 51, Lý Hùng độc thân. Ảnh: Dân Việt Nam diễn viên từng chia sẻ, anh cảm thấy cái duyên chưa tới nên dù rất muốn nhưng anh chưa thể lập gia đình. Ảnh: Dân Việt Trong một chương trình mới đây, Lý Hùng chia sẻ thấy cô đơn mỗi khi ở một mình. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam "Ông vua màn bạc" những năm 90 cho biết, khi nào anh có duyên nợ với một ai đó, sẽ báo tin vui với khán giả. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam Trong những năm qua, Lý Hùng gần như vắng bóng trên màn ảnh. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam Tài tử vẫn đi hát, tham gia gameshow, đóng quảng cáo. Ảnh: Thời đại plus Ở tuổi ngoài 50, Lý Hùng không còn phong độ như xưa. Ảnh: Thời đại plus Sự xuống dốc về phong độ của Lý Hùng khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Ảnh: Tiền Phong Lý Hùng đang sống ở biệt thự cùng bố mẹ. Ảnh: Thời đại plus Nam diễn viên chia sẻ, trong 6 anh chị em, anh là người hiểu cha mẹ nhất. Tối cuối tuần, Lý Hùng thường ít đi hát mà lái xe chở bố mẹ đi chơi. Tài tử cho hay, sự yêu thương của bố mẹ khiến anh không nỡ dọn ra ngoài sống dù đủ kinh tế. Ảnh: Tiền Phong Mời quý độc giả xem video "Lý Hùng tham gia Hát câu chuyện tình". Nguồn HTV

