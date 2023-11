Cuộc sống của NSND Trung Hiếu bên vợ trẻ đẹp

NSND Trung Hiếu và bà xã Thu Hà bí mật hẹn hò, đến cuối năm 2018 cặp đôi mới xác nhận chuyện sắp làm đám cưới. Ảnh: Dân Việt. Đám cưới của nghệ sĩ Trung Hiếu diễn ra tại Sơn La - quê nhà cô dâu, Thái Bình - quê nhà chú rể và tại Hà Nội. Ảnh: Tổ Quốc. Đạo diễn Trần Bình Trọng chia sẻ trên Tổ Quốc, năm 2014, Trung Hiếu từng dẫn Thu Hà đến đoàn làm phim Đại gia chân đất và cho biết cô muốn thử sức với phim ảnh. Trong Đại gia chân đất, Thu Hà đóng vai con dâu của Trung Hiếu. Khi đó, đạo diễn Trần Bình Trọng nghĩ đơn giản, Thu Hà là bạn hoặc người thân của Trung Hiếu chứ không nghĩ hai người hẹn hò. Ảnh: Đời Sống Pháp Luật.Vợ Trung Hiếu không lấn sân vào showbiz. Chia sẻ với Dân Việt vào năm 2019, Trung Hiếu cho biết, vợ công tác trong lĩnh vực ngân hàng, hết năm 2019 bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh. Tuy nhiên, sau khi lập gia đình, Thu Hà tự nguyện ở nhà để chăm lo tổ ấm. Ảnh: Dân Việt. Vợ chồng Trung Hiếu không công khai hình ảnh bên nhau sau đám cưới mà giữ bí mật giống như cặp đôi đã làm khi còn hẹn hò. Cả hai cũng không xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Ảnh: Vietnamnet. Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi chỉ được hé lộ qua Trung Hiếu. Tuy nhiên, số lần rất hiếm hoi. Ảnh: Tiền Phong. Đầu năm 2020, nam nghệ sĩ chia sẻ trên Người Đưa Tin: "Tôi thấy cuộc sống của tôi hiện đang rất viên mãn. Nhờ có vợ mà tôi bớt nhậu nhẹt và tụ tập hơn. Mọi ngày, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, đối tác… rủ thì không tìm được lý do nào mà từ chối cả. Bây giờ có vợ rồi thì cũng có lý do chính đáng để anh em “tha” cho. Nhờ thế mà tôi cũng bớt được những cuộc chén chú chén anh đến tận đêm”. Ảnh: Người Đưa Tin. Năm 2022, trong chương trình Lời tự sự, Trung Hiếu cho biết, việc lấy vợ rất vui, hạnh phúc. “Rất may vợ tôi là người biết thông cảm, hiểu chồng. Từ khi có vợ, tôi cảm thấy cuộc sống bình lặng hơn trước. Ngày trước khi chưa có gia đình riêng, cuộc sống sóng gió hơn, sinh hoạt, giờ giấc thất thường, đi đêm về hôm, nhiều khi cứ để mẹ phải chờ. Bây giờ, tôi biết thương mẹ, thương vợ hơn”, Vietnamnet dẫn lời Trung Hiếu. Ảnh: Dân Việt. Vợ Trung Hiếu ít công khai hình ảnh của mình trên trang cá nhân. Đáng chú ý, trong một clip khoe nhà, Thu Hà để lộ bức ảnh tình tứ bên chồng. Ảnh chụp màn hình. Xem video: "Nghệ sĩ Trung Hiếu trong phim hài Tết Họ Lý tên Thông". Nguồn Youtube

