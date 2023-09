Cuộc sống của Jack và Thiên An sau ồn ào đời tư

Jack - Thiên An bí mật hẹn hò rồi có con gái Sol vào tháng 4/2021. Cả hai chia tay sau khi Thiên An sinh con được 20 ngày. Tháng 8/2021, Thiên An thừa nhận chuyện hẹn hò và có con với Jack. Đáng chú ý, Jack bị tố bắt cá nhiều tay, thiếu trách nhiệm với con gái. Về phần mình, Jack viết tâm thư khẳng định luôn có trách nhiệm với Thiên An và con. Ảnh: Sức Khỏe Và Đời Sống. Vì lùm xùm đời tư, Jack bị nhiều cư dân mạng phản đối, tẩy chay khi tham gia Running Man Vietnam. Đến tập 5 chương trình, nam ca sĩ không còn xuất hiện. Ảnh: Vietnamnet. Tháng 7/2022, Jack tung MV mang tên Ngôi sao cô đơn. Sản phẩm âm nhạc đầu tiên sau lùm xùm đời tư. MV của Jack gây tranh cãi vì nghi vấn âm nhạc giống Blinding lights của ca sĩ The Weeknd trong khi nội dung tương đồng cảnh phim nổi tiếng của Tây Ban Nha Money heist (Phi vụ triệu đô). Về những ý kiến trái chiều liên quan đến MV, Jack không lên tiếng. Ảnh: Zing. Mới đây, Jack phát hành MV Từ nơi tôi sinh ra có sự xuất hiện của cầu thủ bóng đá nổi tiếng thế giới Lionel Messi. Theo Vietnamnet, một số fanpage bóng đá đăng tin phía Jack chi 60 tỷ đồng để gặp Messi ở Pháp. Nhanh chóng phía Jack cho biết, tất cả thông tin liên quan đến con số chi phí mời huyền thoại bóng đá Lionel Messi, chi phí cho các mối quan hệ bạn bè, người thân trong chuyến đi và cho Messi đều sai sự thật, vô căn cứ. Ảnh: Vietnamnet. Trong khi MV mới của Jack gây ồn ào, Thiên An và bé Sol lại nhận được rất nhiều sự yêu mến, quan tâm của khán giả. Ảnh: FBNV. Thời gian qua, ngoài làm người mẫu, Thiên An còn đóng phim. Dịp Tết Nguyên đán 2022, cô đóng nữ chính phim Mưu kế thượng lưu. Đây là lần đầu tiên cô thử sức với màn ảnh rộng. Ảnh: Galaxy. Tháng 12/2022, Thiên An bức xúc phủ nhận nghi vấn quen một người tên T khi đang trong mối quan hệ khác. Bên cạnh đó, tình cũ của Jack còn khẳng định, anh trai không nợ 2 tỷ đồng và không có chuyện được gia đình Jack trả nợ. Ảnh: FBNV. Bà mẹ một con cho biết thêm, phía gia đình Jack đã ngưng chu cấp cho con gái 8 tháng qua, cũng như không hề có chuyện mẹ của Jack chu cấp 5 triệu, Jack chu cấp 10 - 15 triệu như tin đồn. Trước những tin đồn thất thiệt, Thiên An nhờ pháp luật bảo vệ. Ảnh: FBNV. Nhờ vẻ ngoài đáng yêu, bé Sol đóng phim, làm người mẫu, tham gia chương trình ngay từ khi còn rất nhỏ. Thời điểm tham gia phim Trên cả tình thân lên sóng tháng 7/2023, con gái Thiên An mới 16 tháng tuổi. Ảnh: Zing. Cô con gái hơn 2 tuổi của Thiên An đang đi học mẫu giáo. Ảnh: FBNV. Xem trích đoạn MV Từ nơi tôi sinh ra của Jack. Nguồn FBNV.

