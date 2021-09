Thiên An khoe thành tích giảm cân sau 6 tháng sinh con cho Jack

Trên trang cá nhân, Thiên An vừa khoe thành tích giảm cân sau 6 tháng sinh con cho Jack. “Trước bầu An 47kg, bầu tăng 17kg sau 6 tháng giảm còn 48kg”, tình cũ của Jack cho hay. Jack - Thiên An đón con gái chung chào đời hồi tháng 4/2021. 20 ngày sau khi sinh con, Thiên An chia tay Jack. Đến tháng 8, chuyện tình cảm giữa hai người mới được hé lộ và gây ồn ào vì Jack bị tố lăng nhăng. Thiên An vẫn chăm cập nhật hình ảnh của bản thân hậu lùm xùm tình cảm. Gần đây, tình cũ của Jack than thở bị nám, rụng tóc sau khi sinh con. Thiên An không nhắc đến Jack thời gian qua. Đối với Thiên An, con gái là điều mà cô quan tâm nhất.Thiên An cho biết, hiện tại mỗi tháng mẹ của Jack gửi 5 triệu đồng để nuôi con. Jack vẫn im hơi lặng tiếng. Anh chỉ xuất hiện trên chương trình Running Man Vietnam. Ảnh: Thương hiệu và pháp luật Sự xuất hiện của Jack trong Running Man Vietnam gây ra những ý kiến trái chiều. Ảnh: Thương hiệu và pháp luật Trong tập 2 Running Man Vietnam, Jack bị chê không lễ phép, khi liên tục nói chuyện trống không với các đàn anh đàn chị và đẩy trọng tài trong trận bóng đá. Ảnh: Vietnamnet Xem trailer "Running Man Vietnam mùa 2". Nguồn Vienetwork

Trên trang cá nhân, Thiên An vừa khoe thành tích giảm cân sau 6 tháng sinh con cho Jack. “Trước bầu An 47kg, bầu tăng 17kg sau 6 tháng giảm còn 48kg”, tình cũ của Jack cho hay. Jack - Thiên An đón con gái chung chào đời hồi tháng 4/2021. 20 ngày sau khi sinh con, Thiên An chia tay Jack. Đến tháng 8, chuyện tình cảm giữa hai người mới được hé lộ và gây ồn ào vì Jack bị tố lăng nhăng. Thiên An vẫn chăm cập nhật hình ảnh của bản thân hậu lùm xùm tình cảm. Gần đây, tình cũ của Jack than thở bị nám, rụng tóc sau khi sinh con. Thiên An không nhắc đến Jack thời gian qua. Đối với Thiên An, con gái là điều mà cô quan tâm nhất. Thiên An cho biết, hiện tại mỗi tháng mẹ của Jack gửi 5 triệu đồng để nuôi con. Jack vẫn im hơi lặng tiếng. Anh chỉ xuất hiện trên chương trình Running Man Vietnam. Ảnh: Thương hiệu và pháp luật Sự xuất hiện của Jack trong Running Man Vietnam gây ra những ý kiến trái chiều. Ảnh: Thương hiệu và pháp luật Trong tập 2 Running Man Vietnam, Jack bị chê không lễ phép, khi liên tục nói chuyện trống không với các đàn anh đàn chị và đẩy trọng tài trong trận bóng đá. Ảnh: Vietnamnet Xem trailer "Running Man Vietnam mùa 2". Nguồn Vienetwork