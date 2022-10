Cuộc sống của Huyền My ra sao sau 8 năm giành ngôi á hậu

Năm 2014, Huyền My giành ngôi Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014. (Ảnh: Zing) Năm 2017, Á hậu Huyền My đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Hòa bình Quốc tế và lọt top 10. (Ảnh: FB MGI) Vài năm sau khi lên ngôi á hậu 1, nhan sắc của Huyền My được đánh giá ngày càng thăng hạng. (Ảnh: FBNV) Nhiều người nhận xét mũi của người đẹp sinh năm 1995 cao hơn so với lúc đi thi Hoa hậu Việt Nam 2014 và nghi ngờ cô "dao kéo". (Ảnh: FBNV) Vẻ ngoài của Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014 ngày càng nuột nà, nóng bỏng. (Ảnh: FBNV) Đầu năm 2018, Huyền My thử sức với phim ảnh khi vào vai một du học sinh tên May trong bộ phim điện ảnh tại Myanmar có tên tiếng Anh là "Bridge of Clouds". (Ảnh: VTV) Vài năm trở lại đây, Huyền My rời xa showbiz tập trung cho công việc biên tập viên thể thao và là gương mặt MC quen thuộc với các fan bóng đá. (Ảnh: FBNV) Huyền My từng vướng tin đồn hẹn hò doanh nhân Thế Anh và cuối năm 2017. Ngoài ra, nàng á hậu còn dính nghi vấn yêu thiếu gia Bảo Hưng khi anh đến Phú Quốc cổ vũ cô thi Miss Grand International. (Ảnh: FBNV) Tuy nhiên, hiện tại Huyền My khẳng định cô đang độc thân và rất kín tiếng chuyện đời tư. (Ảnh: FBNV)Xem video "Trò chuyện cùng Á hậu Huyền My về Miss Grand International 2017". Nguồn VTV24

