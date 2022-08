Cuộc sống của Hiền Mai thế nào trước khi sang Mỹ?

Mới đây, chia sẻ trên Vietnamnet, diễn viên Hiền Mai cho biết, cô sang Mỹ chăm lo cuộc sống và việc học cho con trai. Chồng cô sẽ đi cùng vài tuần để xem trường và lo chuyện nhập học cho con rồi về lại Việt Nam làm việc. Ảnh: Vietnamnet Hiền Mai và con trai đều lo lắng nhiều khi bước chân vào cuộc sống mới ở Mỹ. Cả hai sẽ phải tự lo, tự lập, học hỏi nhiều, từ việc lái xe đến nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Ảnh: Vietnamnet Diễn viên Hiền Mai sinh năm 1967, xuất thân là người mẫu. Khi lấn sân diễn xuất, cô nổi tiếng nhờ vai diễn cô giáo Mai trong phim "Tuổi thần tiên" phát sóng năm 1995. Về sau, Hiền Mai đóng các phim: "Xin lỗi tình yêu", "Chuyến tàu hoàng hôn", "Như khúc tình ca", "Giao thời", "Ráng chiều". Ảnh: Dân Trí Hiền Mai được mệnh danh là “Nữ hoàng ảnh lịch” thập niên 90, cùng thời với Việt Trinh, Y Phụng, Diễm Hương. Việt Trinh từng chia sẻ, ảnh của Hiền Mai không chỉ lên lịch mà còn được in trên kẹo me, kẹo dừa và hộp vé số. Ảnh: Zing Trong những năm qua, Hiền Mai thỉnh thoảng đóng phim, tham gia talkshow, chương trình truyền hình. Ảnh: FBNV Hiền Mai gặp biến cố lớn nhất trong cuộc đời vào năm 1997 khi trên đường đi quay phim "Ráng chiều", xe chở cô bị lật, khiến cô bị gãy đốt sống cổ thứ 5, gãy cột sống lưng, mặt nát hết. Sau tai nạn đó, Hiền Mai mất 3 tháng mới trở lại cuộc sống bình thường. Ảnh: Zing Người luôn bên cạnh động viên, chăm sóc Hiền Mai sau tai nạn là doanh nhân Nguyễn Hoàng Minh. "Sau khi tôi khỏe khoắn trở lại khoảng một năm thì mới chấp nhận tình yêu của anh ấy", Hiền Mai chia sẻ. Ảnh: Người lao động Năm 2002, Hiền Mai kết hôn với doanh nhân Nguyễn Hoàng Minh. Sau đám cưới, nữ diễn viên quyết ở Việt Nam vì mẹ, còn doanh nhân Hoàng Minh ở Mỹ. Được 1 năm, chồng Hiền Mai chấp nhận bỏ công việc rất tốt ở Mỹ để về Việt Nam. Ảnh: Dân Trí Trong chương trình Gõ cửa thăm nhà, vợ chồng Hiền Mai cho biết, cả hai nhiều lần tính chuyện ly hôn do quá áp lực cuộc sống và việc hai bà sui không hợp nhau khi ở chung nhà. Đến khi ngồi lại nói chuyện, vợ chồng nữ diễn viên mới hiểu nhau hơn. Ảnh: Dân Trí Hiền Mai sinh con trai Tony năm 2004. Từng bị suy dinh dưỡng, Tony nay trở thành một chàng trai cao lớn, bảnh bao. Ảnh: Thế giới điện ảnh Xem video "Hiền Mai tham gia Ký ức vui vẻ". Nguồn Vietnamnet

