Cuộc sống của Đoan Trang sau hơn hai năm định cư ở Singapore

Cuối tháng 4/2021, Đoan Trang cùng chồng con sang định cư ở Singapore để tiện cho công việc của chồng cô. Sang sinh sống tại đảo quốc sư tử, Đoan Trang phải tự tay làm việc nhà, đi chợ, nấu cơm vì cô không thuê giúp việc. "Sau hai năm rưỡi sống ở Singapore, một cuộc sống khác hoàn toàn ở Việt Nam, tôi cảm thấy thích thú vì cuộc sống mới cho tôi trải nghiệm chưa từng có trước đây. Có những việc tôi chưa bao giờ làm như nội trợ, chăm sóc con cái… Nhưng khi ở nước ngoài, không có người thân hỗ trợ, tôi phải tự mình học làm để chăm sóc tổ ấm. Tôi cảm thấy lựa chọn của bản thân đúng đắn. Tuy nhiên mỗi lần trở về Việt Nam, tôi vẫn giữ trọn lòng nhiệt huyết với nghệ thuật", nữ ca sĩ sinh năm 1978 chia sẻ. Sinh sống ở đảo quốc sư tử, Đoan Trang ăn mặc giản dị, không trang điểm mỗi khi ra ngoài để đi chợ, mua sắm. Đoan Trang nói, cô may mắn khi có một gia đình hạnh phúc với người chồng Thụy Điển rất yêu chiều cô cùng con gái ngoan ngoan, xinh đẹp, có năng khiếu nghệ thuật. Rời Việt Nam sang Singapore định cư, Đoan Trang không còn nhiều cơ hội hát trên sân khấu nhưng cô lại tìm được niềm vui mới và khám phá bản thân khi hợp tác cùng một số thương hiệu thời trang, nhà thiết kế để cùng thiết kế thời trang. Gần đây, Đoan Trang gây chú ý khi về Việt Nam tham gia "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng". Nữ ca sĩ cho biết, cô được chồng ủng hộ tuyệt đối khi tham gia chương trình. Trước đó ê-kíp tổ chức chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" đã phải dành ba tháng để thuyết phục Đoan Trang tham gia chương trình vì ban đầu nữ ca sĩ từ chối vì mất cảm xúc với âm nhạc. Trong chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", cô được khán giả đánh giá cao bởi khả năng gắn kết các thành viên trong nhóm và là một trưởng nhóm rất năng động, tài năng.Ca sĩ Đoan Trang từng đoạt giải Nhì cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TPHCM vào năm 2001 và bắt đầu ca hát chuyên nghiệp từ đó. Nữ ca sĩ có nhiều bản hit như: "Forget me not", "Bâng khuâng", "Khi tôi 20", "Tóc hát", "Socola"... Đoan Trang từng đoạt giải Á quân "Bước nhảy hoàn vũ 2010", Quán quân "Cặp đôi hoàn hảo 2011".Xem video "Ông xã Đoan Trang nấu ăn". Nguồn FB Đoan Trang

