Cuộc sống bình lặng của hoa hậu mệnh danh là “Julia Roberts Việt Nam“

Hoa hậu Ngọc Khánh được đánh giá cao cả về nhan sắc và trí tuệ

Nguyễn Thị Ngọc Khánh sinh ngày 28/7/1976 tại TP HCM, trong một gia đình làm nghệ thuật, cha cô là đạo diễn Nguyễn Đỗ Ngọc, mẹ là nghệ sĩ kèn Lê Thị Thắng. Năm 1998, cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi đang là sinh viên Đại học Luật TP HCM.

Hoa hậu Ngọc Khánh. (Ảnh: FBNV)

Tại cuộc thi này, Ngọc Khánh nhận được câu hỏi: "Thành phố Hồ Chí Minh là nơi đi đầu trong phong trào xóa đói giảm nghèo cả nước, bạn có thể đóng góp thiết thực gì cho phong trào này?"

Phần trả lời của cô nhận được nhiều lời khen từ khán giả: "Em thấy rằng phong trào xóa đói giảm nghèo nay đã lan rộng khắp đất nước ngay sau sự khởi đầu từ TP HCM. Là một công dân của thành phố, em thật sự tự hào về điều này. Em nghĩ mình cũng phải có một đóng góp thiết thực nào đó trong phong trào xóa đói giảm nghèo. Ở trường đại học cũng như ở nơi làm việc, chúng em cũng có những phong trào quyên góp xây dựng nhà tình nghĩa. Tuy nhiên, với sức lực nhỏ bé của chúng em cũng chỉ như muối bỏ bể vì còn rất nhiều người cần sự quan tâm giúp đỡ của mọi người.

Em mong rằng, em học thật giỏi để có thể đóng góp vào xây dựng thành phố. Em nghĩ việc xóa đói giảm nghèo không phải là công việc làm ngày một ngày hai, hay vài năm mà cần nhất là sự đóng góp của toàn thể xã hội".

Hoa hậu Ngọc Khánh trên bìa tạp chí Người đẹp Việt Nam vào thời điểm đăng quang. (Ảnh: TP)

Ở thời điểm đăng quang, Ngọc Khánh sở hữu chiều cao 1,72 m, số đo 87-64-92 cm. Trong số người đẹp Việt, Ngọc Khánh được đánh giá là hoa hậu đẹp cả về nhan sắc lẫn trí tuệ. Sở hữu gương mặt mang nhiều nét khác biệt so với tiêu chuẩn vẻ đẹp Á Đông: đôi mắt to, khuôn miệng rộng, gương mặt góc cạnh, nhan sắc của Ngọc Khánh được nhiều người so sánh với minh tinh Hollywood Julia Roberts. Tuy nhiên, điều này cũng khiến không ít ý kiến thời điểm đó cho rằng, cô không xứng đáng trở thành hoa hậu bởi không đại diện cho nét đẹp phụ nữ Việt Nam.

Ngọc Khánh có vẻ đẹp Tây với sống mũi cao, khuôn miệng rộng. (Ảnh: FBNV)

Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, người đẹp sinh 1976 làm công việc tiếp viên hàng không. Giai đoạn năm 2000 - 2004, Ngọc Khánh trải qua nhiều công việc như người dẫn chương trình (MC), người mẫu, BTV tại Ban Thể thao Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh; nhân viên phụ trách kinh doanh của một công ty lớn.

Năm 2004, Nguyễn Thị Ngọc Khánh bất ngờ kết hôn với một luật sư. Cuộc hôn nhân kéo dài một thời gian ngắn thì người này rơi vào vòng lao lý. Cô từng trở thành tâm điểm của dư luận, trước khi quyết định sang Mỹ theo học ngành kinh doanh thời trang. Ngọc Khánh cho biết, ban đầu cô định học xong sẽ về nước, nhưng nhân duyên đã khiến cô gặp và kết hôn với một doanh nhân người Canada.

Ngọc Khánh hạnh phúc bên người chồng hiện tại. (Ảnh: FBNV)

Chồng của hoa hậu Ngọc Khánh tên là Attila, anh sinh ra trong một gia đình có truyền thống sản xuất rượu vang. Sau khi cưới, người đẹp theo chồng về trang trại nho của gia đình tại một thị trấn thuộc tiểu bang Virginia. Khu nông trang này nằm ngay bên cạnh nông trang của hai vị cựu Tổng thống Mỹ hồi đầu thế kỷ 19 là Thomas Jefferson và James Monroe. Từ đó, cô sống cuộc đời bình dị, ít khi xuất hiện trước công chúng.

Hình ảnh của Ngọc Khánh trong một chuyến đi về Việt Nam gần đây. (Ảnh: FBNV)

Năm 2020, trong một cuộc trò chuyện với báo chí, Ngọc Khánh chia sẻ về cuộc sống hiện tại một cách nhẹ nhàng: "Cuộc sống của tôi ổn định và bình an. Gia đình chồng của tôi vẫn tiếp tục kinh doanh về sản xuất rượu vang. Chúng tôi có một trang trại trồng, sản xuất và phân phối rượu vang. Công việc đó rất thú vị bởi mọi người biết rằng rượu vang không phải là cái gì đó làm sẵn, mỗi một loại nho có hương vị riêng và chịu rất nhiều rủi ro vì mỗi năm chỉ có một mùa. Chúng tôi làm việc trên tinh thần tự hào vì thương hiệu đã được xây dựng hơn 30 năm và là điểm đến của khu vực miền đông nước Mỹ. Tôi rất tự hào về những hoạt động kinh doanh của gia đình".

Ở tuổi 47, Ngọc Khánh ít khi trang điểm nhưng cô vẫn giữ được vẻ trẻ trung, rạng rỡ. Cô thường xuyên chia sẻ ảnh sinh hoạt đời thường và giao lưu, trò chuyện cùng bạn bè trên facebook.

Gia đình Ngọc Khánh chỉ chuyên tâm quản lý trang trại, tận hưởng cuộc sống thanh bình ở làng quê. Thi thoảng, vợ chồng Hoa hậu Ngọc Khánh sẽ cùng nhau đi du lịch và thăm thú thế giới.