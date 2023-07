Độ giàu có của tỷ phú nhiều vợ bậc nhất thế giới

Vua Mswati-III, quốc vương của Swaziland, quốc gia không giáp biển ở châu Phi, nổi tiếng với lối sống xa hoa trong khi hầu hết thần dân của ông sống trong cảnh nghèo đói. Vua Mswati-III có 15 người vợ và một số thê thiếp. Ảnh: The Africanroyal Mswati kế thừa ngai vàng vào năm 1986. Đến nay ông đã có hơn 30 năm trị vì đất nước. Ảnh: Allafrica Dù đã có rất nhiều thê thiếp trẻ trung, đều thuộc hạng tuyệt sắc giai nhân ở Swaziland nhưng nhà vua Mswati-III vẫn không ngừng tìm kiếm thêm mỹ nữ mới mỗi năm. Ảnh: Allafrica Các thiếu nữ tham gia tuyển chọn đều phải là những nữ nhân còn trong trắng. Khoảng tháng 8 hoặc tháng 9 hàng năm, vua Mswati lại tổ chức lễ hội tìm vợ kéo dài suốt cả tuần. Ảnh: Allafrica Mswati còn khét tiếng là vị vua giàu có với khối tài sản kếch xù và có độ ăn chơi, hưởng lạc không kém gì các đại gia tỷ phú Dubai hay châu Âu... Ảnh: The Independent Năm 2008, tạp chí Forbes ước tính vua Mswati III sở hữu khối tài sản tương đương 200 triệu USD. Ảnh: CNN Vua Mswati III từng được tạp chí Forbes (của Mỹ) bình chọn là người đàn ông giàu thứ 15 thế giới và là người châu Phi duy nhất có tên trong top 100 tay chơi. Ảnh: The Independent Mswati III từng tậu cho mình một chiếc Airbus A340-300 trị giá 13,2 triệu USD. Với chiếc chuyên cơ có sức chứa 277 người, Nhà vua có thể được tháp tùng bởi tất cả 15 người vợ, 23 người con, đầu bếp riêng, vệ sĩ và các phụ tá. Ảnh: Thisisafrica Vua Mswati III từng quyết định chi 15 triệu USD để xây dựng cung điện lộng lẫy cho mỗi người vợ của mình, hay từng quyết bỏ ra 820.000 USD để mua 10 chiếc BMW thể thao serie 5 cho 10 bà vợ... Ảnh: DM Dịp Giáng sinh năm 2019, nhà vua tiếp tục thể hiện sự chịu chơi của mình khi mua 19 chiếc Rolls Royce tặng các bà vợ và một chiếc Rolls Royce Cullinan cho chính mình, trị giá 15 triệu USD (khoảng 348 tỷ đồng). Ảnh: DM Vua Mswati III còn sở hữu khoảng 20 chiếc Mercedes-Maybach S600 Pullman, một chiếc Maybach 62 và một chiếc BMW X6. Ảnh: DM Đáng nói, trong khi nhà vua sống cực kỳ xa hoa thì điều kiện sống của phần lớn người dân Swaziland lại nghèo khổ. Gần 70% dân số sống ở nông thôn phải tằn tiện với mức thu nhập dưới 1 USD một ngày... Ảnh: DM Chặng đường thành tỷ phú của CEO hãng Apple. Nguồn: VTV24



