Của hồi môn “khủng” của Minh Hằng và loạt mỹ nhân Việt

Mới đây, Minh Hằng tổ chức lễ gia tiên. Cư dân mạng “soi” của hồi môn mà nữ ca sĩ nhận được là cuốn sổ hồng nhà đất và một cọc tiền. Ảnh: Dân Việt Không chỉ ca sĩ Minh Hằng, nhiều mỹ nhân Việt cũng nhận của hồi môn "khủng". Hồi tháng 4 vừa qua, Phương Trinh Jolie nhận được sính lễ gồm 88 cây vàng, trang sức kim cương 2 tỷ. Ảnh: FBNV Bà xã của Lý Bình chia sẻ trên Yan: "Đó chính là ngày sinh của tôi và 88 đối với tôi cũng là một con số rất may mắn. Hy vọng 2 vợ chồng nhận được món quà đó sẽ làm ăn càng phát tài phát lộc và mong sớm có tin vui". Ảnh: FBNV Theo Ngôi sao, về tổng số quà cưới nhận được, vợ chồng Phương Trinh cho biết, khoảng 10 tỷ đồng và không nhớ chính xác từng món để tính toán. Ảnh: VTC Theo Zing, trong lễ ăn hỏi với Ông Cao Thắng, Đông Nhi nhận được của hồi môn là vòng tay, kiềng vàng, bộ trang sức kim cương gồm nhẫn, hoa tai và vòng cổ từ mẹ chồng. Ảnh: Zing Ngoài ra, gia đình Đông Nhi nhận được xấp tiền USD từ phía nhà trai. Ảnh: Zing Trong hôn lễ năm 2021, Á hậu Thúy An được tặng 13 cây vàng gồm vòng tay, hoa tai và kiềng vàng. Ảnh: Hoa hậu Việt Nam Đại diện của Thúy An chia sẻ trên Zing: "Phía nhà trai trao một bộ vòng vàng cho Thúy An. Ngoài ra, ba mẹ cùng người thân của Thúy An trao nhiều vòng, kiềng vàng cho cô ấy". Ảnh: Hoa hậu Việt Nam Trong lễ gia tiên, số vàng mà Võ Hạ Trâm được tặng bao gồm: 1 đôi bông tai vàng, cài trâm vàng, 2 kiềng vàng, 1 vòng cổ bằng vàng, 3 lắc tay vàng, 15 nhẫn vàng, 1 nhẫn kim cương, 1 nhẫn cưới. Ảnh: VTC Võ Hạ Trâm lấy chồng người Ấn Độ vào tháng 1/2019. Ảnh: Công lý và xã hội Xem video "Minh Hằng khoe vườn cây ăn quả". Nguồn FBNV

