Con Tấn Beo tham gia tuyến đầu chống COVID-19: Danh hài dạy con “khác người“

Thông tin Tấn Lợi - con trai Tấn Beo tham gia tuyến đầu chống COVID-19 gây bất ngờ. Tấn Lợi vốn tốt nghiệp khoa Du lịch – khách sạn trường Đại học Ngoại ngữ TPHCM. Tuy nhiên, sau khi ra trường, con trai của Tấn Beo tình nguyện nhập ngũ. Tấn Beo nói mình tôn trọng quyết định của con trai Tấn Lợi dù không giấu giếm ý định muốn có người “nối nghiệp Tổ tông”. Cả hai cha con đều nghĩ rằng, vào quân ngũ sẽ được tôi luyện bản lĩnh, kỹ năng sống trước khi ra ngoài xã hội làm việc. 3 năm trong quân ngũ, Tấn Lợi trưởng thành và rắn rỏi hơn trong mắt cha. Tấn Beo chia sẻ trên Zing: "Khi con xuất ngũ, con thay đổi về cả ngoại hình lẫn tính cách. Tôi rất vui vì con chững chạc, trưởng thành và rắn rỏi hơn trước”. Trước quyết định tham gia tuyến đầu chống COVID-19 của Tấn Lợi, Tấn Beo và vợ ủng hộ. “Lợi cứng cỏi lắm, cao hơn cha rồi. Tôi đã động viên con mình hãy vững tin, dũng cảm. Cháu xin tham gia bảo vệ các khu vực cách ly là việc làm tình nguyện để chia sẻ với cộng đồng, xã hội”, danh hài nói. Ngoài Tấn Lợi, Tấn Beo còn có hai người con trai nữa tên Tấn Lộc và Tấn Bình An. Theo nam danh hài, Tấn Lộc sẽ nhập ngũ vào năm sau. “Con trai thứ hai là Tấn Lộc cũng như anh, muốn được tham gia vào lực lượng vũ trang sau khi hoàn thành xong việc học trên giảng đường”, Tấn Beo cho biết. Tấn Beo từng chia sẻ trên Dân Việt, anh không can thiệp việc chọn nghề nghiệp của con cái. “Tôi bảo chúng cứ chọn đi, ba mẹ sẽ hỗ trợ con đường nó muốn đi. Tôi dứt khoát cản đến hơi thở cuối cùng nếu con đi vào đường bậy, còn những con đường đẹp thì bất cứ giá nào tôi cũng yểm trợ”, anh nói. Cả ba cậu con trai của Tấn Beo đang ở tuổi khó dạy nhất nhưng lại rất ngoan, không ăn chơi, chỉ lo học hành. “Tấn Lợi và Tấn Lộc trầm tính, ít nói nhưng biết cách quan tâm ba mẹ và quan tâm đến mọi người”, danh hài chia sẻ. Nói về cách dạy con, Tấn Beo cho biết, anh rất nghiêm khắc khi các con có gì không đúng. “Tôi đợi dịp kêu xuống nói chuyện dứt khoát 1 lần như hai người đàn ông. Tôi nói ‘mai mốt không làm mấy chuyện đó nữa, ba không thích’, ngắn gọn vậy thôi. Tụi nó hiểu và không lặp lại chuyện đó nữa”, Tấn Beo nói. Tấn Beo và các con có những lúc cũng rất thân thiết. “Những lúc rảnh, cha con ngồi chơi game với nhau. Con chơi game nào, cha chơi game đó. Mình chơi với nó đi, còn hiểu nó nghĩ gì chứ cấm đoán, nó ra ngoài tiệm chơi còn phức tạp nữa”, danh hài cho biết. Tấn Beo còn tâm sự rằng trong việc dạy con, cha mẹ phải là tấm gương để các con noi theo. “Các con biết đó giờ ba mình chỉ biết lo cho gia đình, chưa làm điều gì buồn cho gia đình thì nhiêu đó thôi là chúng nó phải suy nghĩ rồi", danh hài chia sẻ. Mời quý độc giả xem video "Hướng dẫn tự cách ly tại nhà để phòng dịch COVID-19". Nguồn VTC Now

