Con gái xinh đẹp, cao 1m72 của siêu mẫu Bình Minh

Siêu mẫu Bình Minh có hai cô con gái gồm An Nhiên sinh năm 2009 và An Như sinh năm 2012. An Nhiên lẫn An Như đều có chiều cao ấn tượng. An Như cao 1m54, An Nhiên cao 1m72. An Nhiên cao vượt mẹ và gần bằng bố. Bà xã Bình Minh mong con gái An Nhiên không quá cao. "Tới 1m8 ngưng được rồi con", doanh nhân Anh Thơ chia sẻ. Ngoài thừa hưởng gen của bố mẹ để có chiều cao vượt trội, Anh Nhiên lẫn An Như còn ăn uống khoa học, rèn luyện thể thao. Hai con gái của Bình Minh chăm bơi lội, đánh cầu lông, bóng rổ, bóng chuyền. An Nhiên và An Như đang học tại một trường quốc tế. Bình Minh dành nhiều thời gian cho các con. Nam diễn viên từng tâm sự: "Tôi muốn gần gũi với con khi hai đứa còn nhỏ. Không rõ sau này hai con gái có đi du học hay không, tôi sợ cảm giác xa cách giữa bố con lắm. Tôi từng bảo với vợ rằng nếu hai đứa đi du học, tôi sẵn sàng đi theo để nấu cơm cho con". Là con gái của Bình Minh, An Nhiên và An Như nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả ngay từ khi còn nhỏ. Vợ chồng Bình Minh không giấu các con như nhiều sao Việt. Hình ảnh mới nhất của hai con gái Bình Minh. Xem video "Vợ chồng Bình Minh - Anh Thơ dự sự kiện". Nguồn Bí mật Vbiz

